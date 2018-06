Psychologie

Občas se zdálo, že v průběhu psaní zakouší jakési nesnáze, jako by mu ruku zadržel nával studu nebo dokonce nevěřícného překvapení, přesto však proužky papíru dopadaly jeden za druhým do zásuvky a ke konci dne ho očekávaly bohaté žně. Když si za soumraku zapaloval dýmku, stoupl si k oknu a vyhlížel dolů na ulici. V dálce na kopci i na hlavní silnici pableskovala světla drožek. Přes ulici bylo vidět dlouhou řadu střízlivých, šedých domů, z větší části vesele osvětlených, které nabízely pohledy do jídelen a na prostřené stoly. V jednom domě přímo naproti zářila světla jasněji a otevřená okna ukazovala právě probíhající skromný večírek. T u a tam se v prvním patře objevila i narudlá zář, to když se v ložnicích rozsvěcovaly vysoké lampy se stínidly. Kam se Dale podíval, všude vládl úctyhodný, příjemný poklid, a jestliže zde chybělo veselí, nerušil tu zase žádný povyk. Dale si pomyslel, jaké má štěstí, že bydlí v tak rozvážné a ctihodné ulici. Chodník byl takřka liduprázdný. Čas od času vyběhl z bočních dveří sluha a odkvapil směrem ke krámům, z nichž se zanedlouho ve stejném chvatu vrátil. Pěších bylo pomálu a jen velmi zřídka sem z hlavní třídy zabloudil cizinec a potloukal se zamyšleně po Abingdon Road, jako by její ústí minul už snad tisíckrát a teprve nyní ho popohnala zvědavost a touha prozkoumat neznámo. Všichni obyvatelé této čtvrti byli hrdí na svůj klid a ústraní. A mnohé z nich ani ve snu nenapadlo, že kdyby se vydali někam dál, cesta by se stala neschůdnou a obludnou, domovem ohyzdností, jícnem černého pomezí. Zlé a šeredné příběhy kolovaly o bočních ulicích ubíhajících paralelně na východ a na západ, jež patrně ústily do strašlivé periferie. A však ti, kdo žili na správném konci Abingdon Road, nevěděli o svých sousedech zhola nic. Dale se vyklonil daleko z okna. Sinalá londýnská obloha se zbarvovala světlem zažehnutých luceren do nachova a v soumraku ostře vystupovaly kontury zahrádek, jako by zářily vnitřním jasem. Zlatý déšť odrážel poslední jasný žlutý závoj, kterým se zahalila obloha po západu slunce, bílý hloh se zářivě třpytil a jeho rudý bratranec v šeru tiše plál. Z otevřeného okna Dale pozoroval, jak v domě naproti narůstá dobrá nálada, přímo úměrně množství nalévaných a vyprazdňovaných skleniček, závěsy se v horních patrech rozjasňovaly a potemňovaly, když vychovatelky ukládaly děti ke spánku. Něžný vánek, vonící trávou, lesem a kvítím, odfoukl z chodníků denní žár, proševelil kvetoucími větvemi a ustal. Ulice utichla. Celé prostředí dýchalo jemnou domáckou pohodou, známou z vyprávění. Tady plynul život svým pravidelným rytmem, šedé povinnosti již byly splněny, uplatnily se tu jen střízlivé a prosté myšlenky. Dale cítil, že nebylo třeba naslouchat u oken, aby se dovtípil, o čem byla řeč, a aby uhádl, jakým směrem se ubírala poklidná a všední konverzace. Zde nebylo místa pro křeč, vytržení ani pro spalující vášně, vládl tu jen bezpečný klid. Zde manželství, rození a plození neznamenaly více než snídaně, oběd a odpolední čaj. A poté se Dale odvrátil od poklidné průzračnosti ulice, aby se posadil k lampě a svým papírkům, které tak pečlivě schraňoval. Předešlé noci ho navštívil jistý přítel, »nemožný« muž jménem Jenyns, a hovor se stočil k psychologii romanopisců a k diskusi o tom, jak dalece dokážou proniknout do lidské psychiky. »Vlastně je to všechno v naprostém pořádku,« říkal Jenyns. »Ano, je to naprosto přiléhavé. Gardisté mají rádi sboristky, lékařova dcera našla zalíbení v kurátorovi, krámský příručí baptistického vyznání má občas náboženské problémy, lidé z lepší společnosti určitě hodně přemýšlejí o společenských událostech a různých komplikacích. Řekl bych, že tohle všechno už procítili a popsali autoři tragikomedií. Ale myslíte si, že je to vše? Označil byste popis pozlacených nástrojů na tomto safiánu za vyčerpávající esej o Shakespearovi?« »Ale co je kromě toho?« zeptal se Dale. »Copak si myslíte, že lidská povaha nebyla dostatečně vylíčena? Co víc ještě?« »Zpěvy běsnícího hanbince, delirium blázince. Žádná vypjatá špatnost, nýbrž nerozum, nepochopení, bláznivá vášeň a myšlenka, touha vycházející z jiných sfér, které si nedokážeme ani zdaleka představit. Podívejte se na sebe. Je to prosté.« Dale se teď zadíval na změť papírků. Na ně si pečlivě zaznamenal všechny tajné myšlenky tohoto dne, šílené žádosti, nesmyslné zlosti, odporná monstra, která zplodilo jeho srdce, všechny ty maniakální fantazie, které v sobě choval. Na každé poznámce našel bouřlivé šílenství, myšlenkové ekvivalenty matematických nesmyslností, dvoustranných trojúhelníků, protínajících se rovnoběžek. »A my se bavíme o absurdních snech,« říkal sám sobě. »Tohle je zběsilejší než nejzběsilejší vize. A naše hříchy, vždyť to jsou hříchy nočních můr. Dennodenně,« pokračoval, »vedeme dva životy. Polovina naší duše je šílenství a polovina je nebe ozářené černým sluncem. Říkám: jsem člověk, ale kdo je ten další, co se ve mně skrývá?«