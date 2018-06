Psychiatr hodnotí VyVolené

Regina Holásková

Věk 27 let

Povolání tanečnice

Bydliště Brno

Postoupila 20. srpna

Počet hlasů 60112

Záliby malování, PC

Životní postoj kdykoli říci pravdu

Co udělá s výhrou věnuje ji charitě

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Osobnost s obsedantním smyslem pro čistotu, umělecké nadání. Stylizace do sexuálního démona, skrývá nejistotu za maskou suverenity. Vytváří napětí, někdy se chová jako neřízená střela Překvapuje náhlými cholerickými reakcemi.

*má ráda Vladka

*nemá ráda Honzu

Hana Gajdošová

Věk 29 let

Povolání barmanka

Bydliště Havířov

Postoupila 25. srpna

Počet hlasů 13343

Záliby sport - squash, kolo, plavání, jízda na koni

Životní postoj hlavně nikdy nelhat prý s ní dobře naloží

Co udělá s výhrou prý s ní dobře naloží

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Působí vyzrále, vyrovnaná osobnost s jasným pohledem na svět. Situace řeší přímočaře, schopna jednat asertivně. Sportovní typ. Umí se ovládat, jednat přesvědčivě, ve společenském styku pohotová, lehce vznětlivá, má smysl pro humor.

*má ráda Kateřinu

*nemá ráda Reginu a Emila

Emil Zajac

Věk 30 let

Povolání horník

Bydliště Ostrava

Postoupil 24. srpna

Počet hlasů 19907

Záliby turistika, kecání

Životní postoj co tě nezabije, to tě posílí

Co udělá s výhrou zaplatí dluhy

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Emotivně labilní, spontánní, kolísavé sebevědomí. Pohotový, přirozeně inteligentní. Stylizace do "švejkování". Malá předvídavost. Spíše vzbuzující důvěru, okruh životních tužeb soustředěný na rodinu, snížená sebekontrola.

*má rád Wendy a Věru

*nemá rád Reginu

Petr Zvěřina

Věk 27 let

Povolání grafik

Bydliště Praha

Postoupil 17. srpna

Počet hlasů 9 318

Záliby muzika, DJing

Životní postoj kolik v poli čmeláků, tolik v těle boláků

Co by udělal s výhrou rozumně by investoval

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Suverénní, obratně manipulující, chce působit jako jednoznačná vůdčí osobnost. Nesnáší odpor, má vyhraněné představy, je nasměrován na vítězství za každou cenu. Připravuje další kroky. Agresivní povaha, konfliktnost. Významná sebekontrola.

*má rád Honzu

*nemá rád Vladka a Reginu

Václava Zapletalová

Věk 19 let

Povolání kosmetička

Bydliště Cheb

Postoupila 23. srpna

Počet hlasů 8 382

Záliby kosmetika, líčení

Životní postoj nikdy neříkej nikdy

Co udělá s výhrou bude hodně cestovat

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Přirozený extrovert, hledající svou životní roli. Přístupná všem i informacím a zážitkům. Osobnost nevyzrálá, snaží se zaujmout, vzbudit sympatie. Vysoké sebevědomí. Má smysl pro hru i pro humor. Výrazná touha vyniknout.

*má ráda Vladka

* nemá vyhraněný vztah

Honza Szenteczky

Věk 31 let

Povolání kameník

Bydliště Krouny

Postoupil 18. srpna 12485

Počet hlasů 12 485

Záliby turistika, kynologie

Životní postoj užít života

Co udělá s výhrou rodina, chalupa, něco nechá na horší časy a investice

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Nevyzrálá osobnost, emotivně labilní, se sklonem přiklánět se k silnějším a identifikovat se s nimi. Snaha o stylizaci, chce vzbuzovat zájem a pozornost. Nízké sebe vědomí, nejistota, sklon k sebelítosti. Působí však vcelku sympaticky.

*má rád Petra

*nemá rád Reginu

Alexandr Nikitin

Věk 24 let

Povolání realitní maklér

Bydliště Mikulášovice

Postoupil 27. srpna

Počet hlasů 11 196

Záliby sex, sport, party, cestování, motocykly, egyptologe

Životní postoj být permanentně šťastný

Co udělá s výhrou zaplatí dluhy, podělí rodinu a něco věnuje nadaci UNICEF

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Prozatím nejasně vyprofilovaná osobnost,

spíše tvárná a přizpůsobivá, nekonfliktní, snadno se podřídí většině, umí kalkulovat s procenty úspěšnosti. Má široký záběr zájmů. Jedná promyšleně, dobrá orientace ve všech situacích.

*nemá vyhraněný vztah

Monika Chrobáková

Věk 20 let

Povolání studentka

Bydliště Ostrava

Postoupila 21 . srpna

Počet hlasů 145 957

Záliby jízda na koni, opalování

Životní postoj důvěřuj, ale prověřuj

Co udělá s výhrou uspořádá megaparty

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Nevyrovnaná osobnost s naznačenými rysy

vypočítavosti, nevyzrálá. Hledá oporu, někdy tak působí až naivně. Primárně extrovertní, jednající intuitivně, toužící po uznání. Jistota projevu přelétavá, egocentrická, s omezeným okruhem koníčků.

*má ráda Rosťu

*nemá ráda Reginu

Vladko Dobrovodský

Věk 27 let

Povolání kuchař

Postoupil 19. srpna

Počet hlasů 19 523

Záliby hudba, tanec, historie

Životní postoj být šťastný a milovaný

Co udělá s výhrou něco málo by si užil a zbytek investoval

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Výrazná osobnost, příjemný, klidný zjev, promyšlený projev. V diskusi pohotový, užívá konkrétní argumenty. Schopný zaujímat kritické a konstruktivní postoje. Předvídavý, spolehlivý, schopný, citlivý. Autentičnost. Výrazná potřeba uznání a citu.

*má rád Reginu a Wendy

*nemá rád Honzu, Petra, Rošťu

Rostislav Alka

Věk 20 let

Povolání student

Bydliště Šumperk

Postoupil 15. srpna

Počet hlasů 18145

Záliby filmy, sport

Životní postoj být upřímný

Co udělá s výhrou dovolená, pomoc známým

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Působí příznivým dojmem, hledá oporu u silnějších, vnitřně nejistý. Potřebuje zároveň sdílet svůj osud s někým slabším, koho by mohl "chránit". Osobnost nevyprofilovaná, snaží se udržet své postavení ve skupině. Kolísavá sebejistota.

*má rád Moniku

*nemá rád Reginu

Kateřina Langerová

Věk 19 let

Povolání studentka

Bydliště Písek

Postoupila 16. srpna

Počet hlasů 13 456

Záliby tanec, tv, zvířata, kamarádi, cestování

Životní postoj naplno žít a užít

Co udělá s výhrou užije si ji, podělí kamarády a rodinu

Hodnocení MUDr. Jan Cimický Spíše introvertní, vyvíjí se. Bezprostřední, temperamentní, schopná navazovat kontakt a se šarmem komunikovat s ostatními. Pohotová, schopná konstruktivně jednat. Myšlení přehledné, uspořádané. Dokáže korigovat své dojmy a názory.

*má ráda všechny

Michal Fraš

Věk 22 let

Povolání student

Bydliště Praha

Postoupil 22. srpna

Počet hlasů 21463

Záliby hudba, tanec, sport, opačné pohlaví

Životní postoj žít každý den

Co udělá s výhrou charitu má na prvním místě

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Působí příjemným, vyrovnaným dojmem, uvážlivý, hovoří přesvědčivě, pro myšleně. Pohotový, střízlivě hodnotí situaci i v konfliktech. Sportovní duch, jistota, naznačen smysl pro humor, spolehlivost. Nefalšovaná chuť do života.

*má rád Kateřinu

*nemá rád Petra

Věra Patt

Věk 38 let

Povolání dýdžejka, moderátorka

Bydliště Praha

Postoupila 26. srpna

Počet hlasů 25 921

Záliby hudba, zpěv, sport, 2 roky píská lední hokej

Životní postoj jsem, jaká jsem zabezpečí rodinu, charita

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Snaží se působit rozvážně a jednat neukvapeně, což ne vždy vychází. Konfliktní, má jasný cíl, kterému vše podřídí. Stylizuje se do role vyrovnané osoby, sebevědomé a sebejisté, snaží se o sebekontrolu, aby se příliš předčasně neprozradila.

*má ráda Wendy

*nemá ráda Reginu a Hanu

