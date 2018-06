Psychiatr hodnotí Velkého Bratra

Petr Běhounek

Věk 37 let

Stav ženatý, tři děti

Povolání malíř-lakýmík

Bydliště Praha

Znamení zvěrokruhu beran

Jaký je typický extrovert, vyrovnaný

Jakou má rád hudbu pohodovou, rock'n'roll

Co říká Když se mi nedaří, bojuji; Nemám slabé stránky

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Šarmantní bojovník, s lidskými starostmi,

i když je nepřiznává. Klidný, přesvědčivý projev, osobnost vyrovnaná, nekonfliktní, přirozená autorita, se schopností sebereflexe. Romantické prvky v povaze. Působí důvěryhodně. Kolísající sebevědomí!

*má rád Evu nemá

*nemá vyhraněný vztah

Terezie Olivová

Věk 25 let

Stav svobodná, bezdětná

Povolání redaktorka v rádiu

Bydliště Velehrad

Znamení zvěrokruhu beran

Jaká je extrovert, vyrovnaná

Jakou má ráda hudbu hip-hop

Co říká Nemám ráda lidi, kteří se chlubí; Víra je nejdůležitější věc v mém životě

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Impulzivní, vnitřně nejistá a nevyrovnaná

osobnost. V chování a jednání přesmyk z extrému do extrému. Citlivá povaha, sebereflexe, obranné pózy, pocit osamělosti, hledání jistoty. Smysl pro humor. Dominuje potřeba uznání a uplatnění se.

*nemá vyhraněný vztah

*nemá ráda Šárku

David Šín

Věk 24 let

Stav svobodný, bezdětný

Povolání dělník

Bydliště Zábřeh

Znamení zvěrokruhu panna

Jaký je extrovert, mírně cholerický

Nejoblíbenější film Pat a Mat

Co říká Sex je 99 % mého života; Vždycky jsem chtěl mít peníze

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Stylizovaný cholerický extrovert, emotivní

osobnost, limitovaný egocentrik. Nevyhraněný pohled na svět. Verbální projev vychudlý, jednoduchý. Potřeba oslnit. Upřednostňuje fyzickou kondici a sex. Výrazné sebevědomí a sebejistota.

*nemá vyhraněný vztah

Eva Horzinková

Věk 29 let

Stav svobodná, bezdětná

Povolání studentka

Bydliště Praha

Znamení zvěrokruhu blíženci

Jaká je sangvinik, vyrovnaná

Jakou má ráda píseň Giovannoti "Tanto tanto"

Co říká Láska je to, co hledám; Mám sklon k náladovosti

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Ambiciózní osobnost s egoistickými rysy,

náladová, málo cílevědomá, netrpělivá a nedůsledná. Preference sexu. Na druhé

straně naznačená schopnost korekce jednání, přemýšlivost a rysy důvěryhodnosti. Ve skupině je schopná dobře kooperovat.

*nemá vyhraněny vztah

*nemá ráda Lenu a Milana

Filip Trojovský

Věk 23 let

Stav svobodný, bezdětný

Povolání student

Bydliště Brno

Znamení zvěrokruhu ryby

Jaký je extrovert, sangvinik

Jakou má rád hudbu Robbie Williams

Co říká Sex je zábava chudých; Mám sklon k tomu být nejhorší

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Extrovert, nevyzrálá osobnost, sklon k jednoduchým a zkratkovitým řešením složitějších situací, snaha ovládat se, korigovat své počínání a připravit si další postup. Sebekritický, ambiciózní, netrpělivý, ale také vzbuzuje důvěru.

*nemá vyhraněný vztah

Sylva Ondrušíková

Věk 20 let

Stav svobodná, bezdětná

Povolání pracovnice v erotice

Bydliště Ostrava

Znamení zvěrokruhu vodnář

Jaká je sangvinik, nestylizuje se

Jakou má ráda hudbu Michael Jackson

Co říká Mojí nejhorší vlastností je kousání nehtů; Lidé si mě zapamatují velmi rychle

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Nevyzrálá, nejistá, egocentrická osobnost.

Permanentní pocit ohrožení. Nevyjasněné konflikty z dětství, potřeba vyjasnění vztahu s matkou. Ve stresu a napětí neurotické zlozvyky. Sex bere jako životní program. Omezený okruh zájmů.

*nemá ráda Karla

*nemá vyhraněný vztah

Jaroslav Nýdecký

Věk 41 let

Stav ženatý, dvě děti

Povolání učitel

Bydliště Štíty

Znamení zvěrokruhu střelec

Jaký je sangvinik, vyrovnaný

Jakou má rád hudbu rock

Co říká Mou nejslabší stránkou je občasná lenost; Láska je nemoc, která se dá léčit

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Ve skupině svým zjevem vynikne a zaujme, verbální projev uvážlivý. Přirozená autorita, promyšlenost v jednání. Nevyřešený problém vztahů z dětství a dospívání. Zaujímá pózy. Vůdcovské ambice, osobnost nekonfliktní s kolísavým sebevědomím.

*nemá vyhraněný vztah

*nemá rád Petra

Lena Záhorská

Věk 25 let

Stav rozvedená, bezdětná

Povolání pracovnice reklamní agentury

Bydliště Brno

Znamení zvěrokruhu kozoroh

Jaká je mírně cholerická a egocentrická

Jakou má ráda píseň Starway to Heaven (Led Zeppelin)

Co říká Mám sklon ke špatným věcem; Nemám ráda povrchní a zlé lidi

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Působí vstřícným a důvěryhodným dojmem, má přirozenou inteligenci. Snaží se ovládat. Nízké sebehodnocení, velká sebereflexe. Smysl pro žert a nadsázku. Obava z chybování, ukvapenost, na druhé straně schopnost korekce jednání.

*nemá vyhraněný vztah

Milan Pešek

Věk 29 let

Stav svobodný, bezdětný

Povolání majitel zastavámy

Bydliště Hradec Králové

Znamení zvěrokruhu ryby

Jaký je sangvinik, vyrovnaný

Nejoblíbenější film Gladiator

Co říká Vždycky jsem chtěl být první; Víra je na nic

Hodnocení Mudr. Jana Cimického Jednostranně profilovaná ambiciózní osobnost, extrovert bez zábran. Výrazná potřeba být úspěšný, prioritní touha po obdivu okolí. Zjednodušený pohled na svět. Upřednostňuje fyzický vzhled, tělesnou kondici a materiálně-finanční kontakt.

*nemá vyhraněný vztah

Markéta Zapletalíková

Věk 22 let

Stav svobodná, bezdětná

Povolání soudní zapisovatelka

Bydliště Jáchymov

Znamení zvěrokruhu blíženci

Jaká je extrovert, konstruktivní typ

Jakou má ráda hudbu rhytm'n'blues

Co říká Mojí slabou stránkou je důvěra; Kdybych byla bohatá, změnila bych své tělo

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Stylizace do bezbranné naivky, emotivně labilní, narcistní postoje. Nepromyšlený projev, ukvapenost, nízká hladina sebeovládání. Nevyrovnaný temperament, nevyzrálost, povrchní hodnocení světa Egocentrismus a vysoké sebevědomí.

*nemá vyhraněný vztah

*nemá ráda Sylvu

Karel Frýd

Věk 20 let

Stav svobodný, bezdětný

Povolání kuchař

Bydliště Praha

Znamení zvěrokruhu býk

Jaký je mírně cholerický, impulzivní

Jakou má rád hudbu rock, Rammstein

Co říká Myslím, že skutečný pňtel neexistuje; Nesnáším lidi, kteří urážejí

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Sympatický, verbálně jednoduchý, snaha

prosadit se. Přirozené vůdcovské tendence. Impulzivní, egocentrický, sebevědomý. Sebejistý extrovert s jistou dávkou sebereflexe. Omezený okruh zájmů.

*má rád Sylvu, Terezii, Šárku, Petra

*nemá vyhraněný vztah

Šárka Šusterová

Věk 36 let

Stav vdaná, 2 děti

Povolání lektorka aerobiku

Bydliště Nová Ves u ČB

Znamení zvěrokruhu panna

Jaká je sangvinik

Jakou má ráda hudbu Martina Balogová

Co říká Nejvíce mě znervózňují sváteční řidiči; Sex je dřina, ale někdo ho dělat musí

Hodnocení MUDr. Jana Cimického Působí velmi příjemně. Potřeba zaujmout

druhé svým šarmem, verbálně deliberovaná, sebevědomá, stylizovaná. Sklon k vůdcovským tendencím. Egocentrická, sebejistá. Má smysl pro humor. Netrpělivá, jedná urgentně, ale vzbuzuje důvěru.

*nemá vyhraněný vztah

*nemá rada Terezu a Lenu

