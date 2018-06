Psí vězení z reality show naštvalo diváky

Rozhořčení vyvolal pondělní díl novácké reality show, který ukázal domácnost, kde chovají psa zavřeného v těsné kleci.

Statisíce lidí mohly vidět, v jakých podmínkách drží rodina Martiny Melhem z Koněvovy ulice na pražském Žižkově labradorského retrívra. Fenka se mohla v bytě proběhnout jen na chvíli. Většinu dne trávila v malé drátěné kleci, kde se sotva otočila.

Do televize začali šokovaní diváci volat hned po odvysílání pořadu: Proč si ho pořizovali, když jim vadí chlupy a šlápoty v bytě? Podle čtvrtečních informací Blesku se majitelka psa zhroutila a policie při prohlídce bytu nenašla ani klec, ani retrívra.

Kam se pes poděl? ptají se lidé. Rozhořčení diváci zahrnuli desítkami telefonátů také Městskou veterinární správu v Praze. Pokud by se prokázalo týrání, mohla by držitelům psa udělit pokutu do výše 30 tisíc, nebo psa odebrat.

Veterináři nejsou jediní, kdo se případem zabývá. Kauzu už řeší i policie. Jiří Novák z ministerstva zemědělství poslal podle Večerníku Praha jménem Ústřední komise pro ochranu zvířat podnět na radnici Prahy 5. Novu podezírá z propagace týrání zvířat.

Záběry jsme nezkreslili, brání se Nova

"Poukázali jsme na situaci, která se na základě naší reality show začala řešit," řekla iDNES na obhajobu televize Nova její mluvčí Veronika Šmítková. Někteří diváci Nově vyčetli, že na týrání psa neupozornil štáb hned po natáčení v žižkovském bytě.

"Jak jistě také víte, v pořadu zazněl i zcela opačný názor druhé rodiny, která majitele psa za zmíněné chování velmi kritizovala a odsoudila," reagovala Šmítková. Pořad podle ní zkreslen nebyl, jak tvrdila paní Mehlen policii.

"Nešťastné sestřihání záběrů popíráme, ukazujeme pouze to, co se opravdu stalo," sdělila Šmítková.

Nova už řešila stížnost kvůli údajnému týrání zvířete i v souvislosti s reality show Big Brother. Soutěžící dostali do domu prasátko Oskara, ale nezacházeli s ním zrovna v rukavičkách. Jejich "péče" vyvrcholila tím, že mu dali napít šampaňského, prase dostalo horečku a skončilo v péči veterináře. - více zde