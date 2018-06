Psi se stávají celebritami

Slečna v luxusní pražské parfumerii čichá k lahvičce. "Základem je růžové dřevo a list oranžovníku. Je vhodný pro všechny rasy," vysvětluje prodavačka.

Cože? Co to říkala? Pro všechny rasy? Mladá dáma nevybírá jako vánoční dárek Chanel či Ninu Ricci, ale parfém s názvem Oh, my dog.

Vůni určenou pro psy i jejich pány. Citlivému psímu čenichu prý nevadí, majiteli voní. Dobrý obchodní tah - když jdou na odbyt hračky a oblečky pro psy, proč nezkusit, jak se uchytí parfém. Jeden z mnoha důkazů, jak se mění postavení psa ve společenském žebříčku.



Popový král čivava

Když ochrance utekl Buddy - labrador prezidenta Clintona - a na cestě ho přejelo auto, mluvčí Bílého domu o tragédii informoval celou Ameriku. Taková to byla událost. Buddyho znal přece každý. Mluvčí bývalého prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček se však divil, proč mu volali novináři kvůli tomu, že umřela Ďula.

Jenže, Ďula - kníračka, která provázela Václava a Olgu Havlovy v dobách zlých disidentských i dobrých prezidentských - přece také byla pes nejvlivnější rodiny. Žádný jiný český pes se nedostal na stránky novin a časopisů tak často jako ona.

Když zemřela její paní Olga a Václav Havel si vzal Dagmar Veškrnovou, Ďula se stala ještě ostřeji sledovanou "osobností". Nová první dáma si totiž přivedla své dvě fenky boxerky. A to bylo vděčné téma - "chudák" Ďula musela dožít u hospodyně, tolik se s Madlou a Sugar nesnesly.

Ale proti tomu, jakou hvězdou se může stát pes v Japonsku, je Ďulin příběh nuda. Fenka nejmenší psí rasy čivava jménem Que-Chan je mezi Japonci slavnější než popové zpěvačky. Hraje v reklamě, vznikla o ní písnička, předměty s jejím obrázkem jsou hitem, a dokonce vyšlo cédéčko s jejím štěkotem, elektronicky namixovaným do podoby hudby.

Que-Chan se původně nudila za výlohou tokijské obdoby našeho zverimexu. Koupila si ji mladá úřednice. Později řekla, že pejsek byl tak divný, až jí ho bylo líto. Shodou náhod si ho pak od ní půjčili filmaři do reklamy na společnost, která poskytuje úvěry. Čivava navlečená do pánského oblečku s kravatou okouzlila Japonsko. Písnička Chiuahua, v jejímž klipu čivavy vystupují, provází reklamu na coca-colu a vítězně táhne hitparádami. A prodej čivav na celém světě stoupá.



Jakou rasu? Podle módy

"Se psy je to jako s dámskými šaty. Jeden rok letí jedna rasa, další rok jiná," říká Radim Fiala, mluvčí Českomoravské kynologické unie. Pamatujete, když se chodilo na film 101 dalmatinů? Na jejich chovatele se začalo obracet mnohem víc zájemců o štěňata než dříve. A kolik černobílých puntíkovaných psů se pak objevilo v ulicích....

Filmy se psy bývají inspirací často. Nejeden ovčák dostal jméno Rex podle statečného policejního psa z rakouského seriálu. A čímpak se asi inspiroval Vladimír Špidla a jeho paní Viktorie, když dali svému buldočkovi jméno Max? Jako by vypadl z oka vrásčitému, pomačkanému Maxovi, který provázel tlustého prokurátora v nekonečném americkém seriálu Jack a tlusťoch.

Filmaři, vydavatelé časopisů i tvůrci reklam vědí své - pes vždycky přiláká potřebnou pozornost. A tak televizní stanice s oblibou zařazují na konec zpravodajských relací něco o zvířátkách, nejlépe o psech. Divák si po hrůzyplných zprávách o teroristických útocích a drzostech politiků přece rád oddechne při pohledu na chlupáče.

Opravdu to tak funguje? Ano. Největším důkazem je fakt, že si psy pořizuje stále více lidí. Právě proto, že na ně mají blahodárné účinky. "Pes je tvor, který dovede doma vytvořit atmosféru jako nikdo jiný," míní Marta Kubišová - zpěvačka, která se stala symbolem ochranitelky zvířat.

V obchodech s chovatelskými potřebami nebo v psích útulcích ji vidíte častěji než v televizi a na koncertech. Ať s ní mluvíte o čemkoli, řeč přijde vždycky na psy. Současný trend zbožňování psů jí připadá zcela normální. "Když na to lidé mají, tak psy rozmazlují. Že je zahrnují kvalitním krmivem a hračkami? Proč ne? Prostě z toho mají dobrý pocit," říká.



Desítky tisíc štěňat

Takže, kolik jich vlastně s námi žije? Dobrat se k nějakému číslu je neřešitelný úkol. "Nikdo si to netroufne odhadnout, seriózní průzkumy neexistují," tvrdí Radim Fiala.

Kynologická unie totiž eviduje pouze psy s průkazem původu. Průměrně se ročně narodí v České republice asi třicet tři tisíc štěňat - tedy těch, které kynologové registrují. Od začátku devadesátých let je to asi o čtyři tisíce pejsků ročně více. Ale kolik se kromě nich rodí těch, kteří nemají doklady o "šlechtickém" původu? Stejný počet? Více? Přesné údaje nemají ani úřady jednotlivých radnic, lidé totiž často své psy nepřihlašují.

"Zaregistrujeme psa, když se narodí. Ale nemáme už přehled o tom, jak dlouho žije. Takže i z toho důvodu si netroufneme počet psů odhadnout," vysvětluje mluvčí kynologické unie. Ale dost počítání. Jednodušší je rozhlédnout se kolem v ulicích. Vpodvečer před zprávami přece trávníky na sídlištích připomínají psí výstavy. Nebo si prolistujme časopisy. O svém psím příteli v nich vypráví snad každý herec, zpěvák, politik...



Jiřina Jirásková a Ema

Herečka a bývalá ředitelka vinohradského divadla o své francouzské buldočce Emě: "Já s ní i spím. Někdy si říkám, že jsem v jednom z minulých životů musela být psem, protože její duševní obzor a mentalita mi jsou velmi blízké. Buldočky mám od pěti let a pořád obdivuju jejich krásný, téměř lidský pohled."



Marta Kubišová a Ganiet

"Nedovedu si představit, že bych přišla domů a neběželi ke mně psi a kocouři," říká zpěvačka. Má fenku pouštního psa rasy azavak jménem Ganiet a maminčina jorkšíra Pelynka. Druhého azavaka jí před časem přejelo auto. Když se jí zeptáte, kolik pejsků v životě měla, chvíli usilovně počítá a vyjmenovává roztodivná jména. "No, vychází mi to na deset..."



Václav Havel a Ďula

Ďula bývalého prezidenta už sice nežije, její stopy v historii jsou však nesmazatelné. Bývala ostrá a jen tak s každým se nekamarádila. Nejeden Havlův známý má dosud stopy po jejím kousnutí. Paní Olga Havlová na to říkávala: "To nic, ona to dělá z lásky."



Dagmar Havlová a Madla a Sugar

Když si bývalá první dáma přivedla boxerky na Pražský hrad, památkáři byli zděšeni jejich živostí. Psí holky prošmejdily reprezentativní místnosti a prospaly se na nejedné hradní pohovce. Jsou zvyklé cestovat letadlem. Jejich paní je miluje nadevše, prezidentská ochranka už méně.



Simona Krainová, Bořek Slezáček a Hitchcok

Modelka a moderátor se rádi se svou dogou fotí a berou ji na večírky. Například při oslavách výročí televize Prima byl Hitchcok na večírku ve Slovanském domě. Přítomné dámy si kolem pasu věšely kuřecí stehýnka a on jim je při tanci radostně ožíral. Hitchcok zkrátka umí žít.



Viktorie Špidlová a Max

Max bydlí v Kramářově vile. Jeho důležité postavení v premiérově rodině je zřejmé - paní Viktorie ho zmíní téměř v každém rozhovoru. "Díky němu jsem se seznámila s místními lidmi. Pejskaři nás opravdu rychle přijali a trávíme společně příjemné chvíle," říká. S Maxem téměř každý večer chodí na procházku do Letenských sadů.



Barbara Nesvadbová a Garp

Zlatý retrívr Garp doprovází spisovatelku a šéfredaktorku časopisu Harper's Bazaar nejen do kanceláře a společnosti, ale byl i na její svatbě. Když se jí narodila dcerka Bibi, Garp se s tím těžko vyrovnával. "Žárlí. Snažíme se mu všemožně dávat najevo, že ho máme pořád rádi," vysvětluje Barbara. A tak mu například založila vlastní fotoalbum, stejné jako miminku.



Jana Štefánková a Doreček

Když do restaurace vejde moderátorka a fotomodelka Jana Štefánková, počítejte s tím, že z její tašky vyskočí miniaturní pes. Je to čivava jménem Doreček. Pak se usadí na židli a spokojeně pozoruje okolí. "Je strašně zvědavý," říká o něm jeho paní, která ho nosí všude s sebou.