Psí nevěstinec je na světě

Majitel brazilského obchodu se zvířaty Ricardo Brito je stejného názoru, a tak se rozhodl pro zřízení psího nevěstince. Služby poskytované psím pánům jsou zcela zdarma a pro Ricarda z toho prý nekyne ani cent.



Co jej vedlo k takové "charitě"? Jak sám uvedl pro brazilský časopis O Globo, nehodlá se dočkat přízviska "psí dohazovač". Jak bude fungovat systém tohoto značně neobvyklého zařízení, Brito zatím neupřesnil. Konstatoval jen, že v pořadníků zájemců má už nyní zapsáno 150 psů.



A co říká na psí nevěstinec veterinář? "Problematické se mi podobné zařízení zdá hned z několika důvodů," řekl tiskové agentuře Korzo pražský zvěrolékař MVDr. František Břeň. "Může zde jít o hormonální stimulaci, čímž se navodí umělá říje, a to už mohou vznikat zdravotní obtíže, jako například zánět dělohy. Dalším problémem je navíc následná březost. I tomu se dá zabránit, ale opět jsou ve hře estrogeny - hormonální preparáty," konstatoval. Podle doktora Břeně lze sice provést sterilizaci, ale pak se fenka k říji opět musí stimulovat hormonálními preparáty. "Jistě, žijeme v době nabídky a poptávky, a to jde etika někdy stranou," dodal lékař.



Nejpřirozenější by podle jeho mínění asi byla široká základna fenek, u kterých by se využila přirozená frekvence hárání. "To je ještě ten lepší způsob, protože fence je v těch dvou dnech aktivní říje kopulace příjemná a dělá jí i dobře," usmál se doktor Břeň. "Stejně mi ta myšlenka ale připadá jako násilí páchané na zvířatech," konstatoval zvěrolékař na závěr.