Prý ho k tomu provokuju...

ML: Modrá linka, dobrý den.

K: Dobrý den, to jsem já, vzpomínáte si na mě? Volala jsem vám kvůli tomu, že mám problémy ve škole, a že nemám kamarády.

ML: Ano, vzpomínám. Vy jste Lucie, že?

K: Hmm... víte, já jsem vám to nedokázala říct všechno, ale vy jste byla taková trpělivá. Špatně se mi o tom mluví...

ML: Můžeme to zkusit společně, pokud chcete.

K: Já... teda, vlastně táta, chová se ke mně divně. Asi nedokážu říct přesně, ale on mně sahá mezi nohy a na prsa (pláč), dělá to tak jednou dvakrát týdně. Vždycky mě drží pusu, abych nekřičela, říká, že musím být zticha a že se to každá holka musí od svýho táty naučit, aby byla pořádná ženská. Já to ale nechci, nelíbí se mi to.

ML: Jak dlouho se tak táta chová?

K: Skoro půl roku. Já to už zkoušela říct mámě, ale dala mi facku a řekla, že si tohle nesmím dovolovat a že jsem ulhaná... Myslím, že to ví, ale raději mlčí, aby byl doma klid. Oni se dost hádají. Víte, já už to nevydržím (pláč).

ML: Lucie, je moc dobře, že jste zavolala. Volají k nám dívky i chlapci, kteří zažili něco podobného a vždycky hledáme způsob, jak jim pomoci.

K: Takže se to děje i jiným?

ML: Ano.

K: A co teda pomáhá?

ML: Některým z nich zajít do krizového centra pro děti, kde je psycholog, lékař a sociální pracovnice, kteří s ním budou tuto situaci řešit. Někdo potřebuje zavolat několikrát na linku důvěry, než se rozhodne, co a jak.

K: Otec říkal, že si za to můžu sama... že ho k tomu provokuju. Asi tím myslí, že už mám trochu prsa. Kdybych vypadala jako dřív, že by se to nestalo...

ML: Lucie, v žádném případě nemáte žádnou vinu na tom, co se děje. Ten, kdo je odpovědný, je váš otec. Je dospělý a vám je teprve patnáct, pokud vím.

K: Musím končit, někdo jde, ještě vám zavolám.

