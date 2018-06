Prvním psem Ameriky bude Spot Fletcherová

Až bude George Bush v lednu skládat prezidentskou přísahu, nebude to znamenat, že do Bílého domu se stěhuje pouze syn bývalého prezidenta. Novým nájemníkem na nejprestižnější adrese ve Spojených státech se stane také dcera někdejšího prvního psa země. Bude to den, kdy se bude s Bílým domem loučit hnědý labrador Billa Clintona Buddy; po boku rodiny Bushových se dostaví oblíbený horkokrevný anglický špringršpaněl Spot Fletcherová.