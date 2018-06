První výletníci Jakub a Karol se podívali jen nad vilu

Jakub se během proslovu opět snažil o sebepropagaci, ale dostal se i k podstatným věcem. "Dostal jsem šest palců, to je polovina, ale dokud budou padat tak slabé argumenty, tak není co řešit," začal. Martin už už čekal na jeho verdikt.

"Martine, jsi připraven na první Duel?" zeptal se šibalsky Jakub. Martinovo natěšené ANO ale zklamal: "Tak ještě chvíli vydrž, koloušku, ty to nejsi." Slova ze své písně zarecitoval Marcy: "Noc je ještě mladá, ruku mi dej a už se nebraň!" Marcy se nebránila a přiznala, že dnes se bála méně než jindy, a proto to přišlo. "Žádný šaškárny teď dělat nebudu. Půjdu ráda do Duelu a budu bojovat."

VyVolení bojovali už od samého ráno. Nejen mezi sebou, ale někteří také s nedostatkem nikotinu v žilách. Zvlášť Sanny, která jistě šokovala nejen přímou svědkyni Karol. Ta si stěžovala, že "žvýkačky a náplasti jsou na ho... a na pozvracení." - "Kouřím od osmi od devíti, myslím," vyrazila Sanny Karolíně dech.

Ale zpátky k soutěžím. Družstva Absťáků a Bambusáků se proti sobě postavila už při rozcvičce. Cíl? Unavit co nejrychleji "cvičence" nebo "cvičenku" odnaproti. Karin s Marcy strčily do kapsy i chlapy a bojovaly proti sobě opravdu dlouho.

Následovala hra na kamennou hlídku. Marcy kvokala Plutovi do obličeje. Martin vyznával lásku Jakubovi a Tony zase Plutovi. Všichni se ale celkem drželi. Až na Martina. Stačilo zanotovat "Strýček Donald farmu měl..." a bylo po hře.

Všem z toho zřejmě vyhládlo a stala se neuvěřitelná věc. Martin málem násilím obsadil kuchyň a odmítal jakýkoliv vstup dívek. Ujal se přípravy jídla, aby prý zapůsobil na lidi. "Vždycky mě bavila práce v kuchyni. Zvlášť před sobotním Duelem," zase vtipkoval.

Jeho kuchařské umění ale nezískalo ani kapku uznání. Začala Hanka: "Takhle spařuju kopřivy prasatům, aby měly lepší chuť." Antonín to přikořenil svou ironií: "Je to výtečný! Výtečný! Ale nechybí tomu něco, chuť!?" Tony se v té břečce chvíli přehraboval vidličkou, jednou nabral a odložil: "Je to strašně sytý, Martine. Ale fakt výborný. Akorát nevím, co to je?" zasadil poslední ránu.

Nebudu to zdržovat, celkově vyhráli Absťáci. Jako nejužitečnější hráče vybrali Karolínu a Jakuba. A ejhle! Po spekulování všech v ložnici, kam se museli přesunout, přišla zpráva, že VyVolená dvojka získala výlet. Samozřejmě že chtěla i řada dalších.

Karolína to šíleně prožívala: "Já nemám nic na sebe... Já tomu stejně nevěřím... Já se nemůžu ani namalovat, jak jsem nervózní." Malování jí stejně bylo na nic. Když na zahradě objevili koš zavěšený na jeřábu, bylo všechno jasné. "Já se pobl... Mám hroznej strach z výšek," vydala ze sebe těžce pár slov.

Nicméně nasedla a s Jakubem vybaveným kamerou vystoupali nad vilu. "Já vám tak závidím, děcka," vyprovázel je Pluto. Marie by se taky ráda přidala, a tak alespoň vyzvídala stav venku. Karolína se docela oklepala a spustila menší přímý přenos. Zvláštní, že nezahlédla nedaleko vily také valící se Vltavu.

Alespoň jsou zatím všichni v klidu a byl čas na Martinovy nepovedené "kanady" (pozn. kanadské žerty) nebo trest pro Pavla, když se musel vzdát milovaného piva a grilování, nebo lobování za Kykolku, Světlanu a Mirka.

"Mám vítr z Mirka. Je hezkej, osloví holky. Je milej, osloví homosexuály. Ne! Tak takhle by to fakt nešlo," vtipkoval právě s Mirkovým lobbistou Pavlem zase Tony. Vypadá to ale, že už se stejně chystá nějaká léčka proti chytračení VV. Tak uvidíme v neděli.