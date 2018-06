První uchazeči bojovali o Big Brother

Václav Vlašánek právě prošel – jako druhý v tuzemsku – prvním kolem konkurzu do světoznámé reality show Big Brother. Pokud dokáže obstát v konkurenci více než 580 uchazečů, z nichž nejlepší postupně projdou čtyřmi vyřazovacími koly, a dostane se do finálové desítky, čeká ho nejen několik týdnů v domě prošpikovaném kamerami a mikrofony, ale také naprostá ztráta soukromí.

O to totiž v téhle televizní show, kterou chystá na podzim do vysílání televize Nova, jde. Soutěžící prožijí sto dní v naprosté izolaci, tedy bez televize, rádia, internetu a televize. Postupně mezi sebou bratrovražedně navrhují aspiranty na vyřazení, o jejichž dalším setrvání v soutěži pak rozhoduje publikum u televizních obrazovek.

A je to soudce na slovo povolaný, protože díky všudypřítomným kamerám a mikrofonům ví o soutěžících úplně všechno. Dokonce i to, jakou nohou vstupují do sprchy, kdo s kým spí a jestli se někdo rýpe v nose, když jde ráno na záchod.

Veleúspěšný televizní formát, který ve světě zhlédlo na dvě miliardy lidí, láká tím, že lidé mohou prožívat soukromí někoho jiného.

A když se k tomu přidají soutěže, v nichž účastníci poodhalí své kladné i záporné vlastnosti, každým dnem sílící ponorková nemoc a blížící se vidina desetimilionové odměny pro vítěze je namíchaná třaskavina, která připoutá k televizi na několik měsíců doslova celý národ.

Takové jsou alespoň zkušenosti ze dvaatřiceti zemí, kde se opojný koktejl intimity, dravosti, nových přátelství a intrik dosud vysílal. Václav Vlašánek se však ničeho z toho neobává: „Přihlásil jsem se, abych viděl, co to s člověkem udělá,“ říká mladík, který se živí jako průvodce na zahraničních cyklistických zájezdech.

Kdyby postoupil až mezi desítku vyvolených, neváhal by ani minutu. „Myslím, že se to dá zvládnout, dokud je člověk uvnitř té vily. Vždycky můžete poodejít a odpočinout si od ostatních. Nevíte, jak přicházíte o přátele. Pecka přijde, teprve když se dostanete ven a zná vás celý národ,“ dohaduje se Vlašánek.¨

O své účasti nepochybuje ani Marcela Goldová: „Zkusit se má všechno, dokud jsme živí,“ tvrdí osmatřicetiletá obchodní ředitelka dvou komerčních rádií. Do soutěže se přihlásila kvůli sázce se synem.

Čeká ji pohovor se dvěma komisemi, v nichž kromě lidí z televize Nova, kteří posuzují, jak by kandidát vypadal na obrazovce, sedí i profesionální psychiatr. Všichni hledají několik charakterových typů, které by hladinu poklidného života v hermeticky uzavřené vile náležitě rozčeřily. Prvním sítem projde za tři dny konkurzů v Brně a čtyři dny v Praze první stovka. Mezi nimi bude i výherce deseti milionů korun.