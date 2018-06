První svatba na bruslích: manželé si řekli ano na závodech v Hradci

Svatebčané měli na sobě naprosto stylově závodní brusle, ženich pak dokonce dres vystylovaný v duchu svatebního obleku.

Své ano si řekli, prsteny a vášnivý polibek za mohutného potlesku vyměnili nadšení in-line bruslaři a účastníci LifeInLine Tour Alena Urminská a Pavel Polášek. Ani hosté pod pódiem nemuseli mít tentokrát společenské oblečení, naopak většina oblékla sportovní dresy a brusle na nohou.

Alena Urminská kráčí k pódiovému oltáři na bruslích

"K in-line bruslení jsem se dostala přes svého tatínka Miroslava Radka Urminského, kterému jsem tento sport doporučila jako dobrý prostředek pro hubnutí," řekla čerstvá manželka Alena Polášková.

"Otec také později začal závodit. Já se s přítelem Pavlem Poláškem znala již několik let ze zimního stadionu, kam jsme oba chodili fandit hradeckým hokejistům. Když jsme spolu začali randit, měla jsem za sebou první in-linovou sezónu. On dříve jezdil na agressivech, takže měl k bruslení blízko a dlouho jsem ho nemusela přemlouvat. Hned jeho první velký start na bruslích byl závod 24 hodin Le Mans. Chytlo ho to a tak jsme další sezónu odjezdili spolu," uvedla Alena.

Brzy ale musela zařadit závodní pauzu. Začalo jí růst bříško a z velké in-linové lásky se loni v létě narodil Patrik Polášek.