První snímky Mossové jdou do dražby, dětský obličej stojí desetitisíce

Portrét začínající modelky vyfotil David Ross v roce 1988. Mossové bylo čtrnáct let a už tehdy měla svůj typický výraz, který ji katapultoval do světa modelingu.

V roce 2010 se dražily snímky nahé Kate Mossové. Vynesly v přepočtu 900 tisíc korun.

Bylo to jen pár měsíců poté, co Mossovou objevil hledač talentů na letišti, když čekala na letadlo z New Yorku do Londýna.

Černobílá fotografie se bude dražit 23. listopadu a očekává se, že vydělá v přepočtu až 40 tisíc korun. Kromě této fotky bude v Londýně vydražena celá série snímků z prvního pózování Mossové.

"Byla v pohodě. Působila jako tvrdý odolný teenager, bez problémů se proti mě postavila, možná nervozitu zakrývala," vzpomíná Ross.

Kate Mossová v roce 2012

Podle něj si Mossová nikdy na nic nehrála, byla vždy sama sebou a nechovala se jako modelka, nebyla sebestředná nebo nadřazená.

Během čtyřiadvaceti let své kariéry měla řadu skandálů s drogami, přesto zůstala dosud jednou z nejvyhledávanějších modelek.