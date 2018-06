První snímek rodiny prince Williama i se psy pořídil Michael Middleton

Cenu za fotografii by Michael Middleton nezískal, ze snímků ale sálá rodinná pohoda.

Budoucí britský král na nich spokojeně spí v náručí své krásné matky. Stejný zájem o fotografování jako princ George má i fenka Tilly, která leží u nohou vévodkyně. Taky pes Lupo má zřejmě zálusk na jinou zábavu než pózování pro první oficiální fotografie královské rodinky, které jsou na rozdíl od těch Williamových amatérské.

Princ William s manželkou a synem. Snímek pořídil Micheal Middleton na zahradě svého domu.

To odpovídá tomu, co řekl princ William ve svém prvním rozhovoru po narození syna. Prohlásil, že si chce mladá rodina dělat vše po svém a překonávat zastaralá pravidla.

Pořizování profesionálního portrétu rodiny vyžaduje obvykle hodně času, ladí se světla, dítěti vadí například blesk fotoaparátu, a toho všeho se rozhodli Kate s Williamem malého George ušetřit a dali přednost obyčejným fotkám do rodinného alba.

Oba rodiče na fotce působí šťastně, i když trochu unaveně. Malý princ očividně spí víc ve dne než v noci. Na to už si William postěžoval. "Už se opravdu těším na návrat do práce. Trochu se vyspat. Doufám, že hned nedostanu noční," řekl William.

První rozhovor Prince Williama od narození syna