První Maxovo slovo bylo „auto“, prozradila Simona Krainová

"Max má už šest zoubků, už řekl 'auto' jako první slovo. Nebyla to máma ani táta, ale je zlatý. Už chodí, udělal pár krůčků sám a je to hrozně zábavný, vtipný, krásný klučina. Pro mě jako pro mámu je nejdůležitější, aby byl opravdu zdravý. Já se opravdu bavím jeho společností teď momentálně zatím nejvíc," řekla pro iDNES.cz Krainová.

Z pracovních povinností ale Simona nepolevila, a když musí do společnosti, přichází na řadu výpomoc od chůvy.

"Máme úžasnou paní, která se pečlivě stará, takže já jsem v klidu, když je s ní," prohlásila modelka.

Max je pro Simonu Krainovou jejím prvním potomkem. Manžel Karel Vágner, za kterého se tajně provdala loni v září, už má tříletého syna. Modelka však nechce tipovat, komu je Max více podobný.

Simona Krainová a její manžel Karel Vágner

"Je to tak padesát na padesát. Lidé říkají, že je celý po mně, ale přitom vypadá jako Karel, což nechápu, ale je to tak," dodala se smíchem Krainová.

Simoně k focení, předvádění, moderování a jiným aktivitám přibude příští rok další práce. Čeká ji natáčení filmu, nechce však o tom moc mluvit.

Modelka Simona Krainová při rozhovoru pro OnaDnes.cz

"Vypadá to dobře, já bych o tom nemluvila dál. Až se bude točit film, tak určitě dám vědět, ale nemám potřebu teď hlásat své projekty a pořád se odvolávat na to, co dělám," prohlásila. "Já si teď chci užívat vánoční atmosféry, chystáme se s přítelem do Berlína a k rodičům. Máme teď spíše privátní cesty před sebou. Takže co bude po Novém roce, nevím. Já to ani neřeším, těch projektů je vždycky dost, ale já chci být hlavně mámou. To je moje nejzábavnější a nejoblíbenější aktivita, takže ani neřeším, co bude, co přijde."