Catherine poprvé od zásnub mluvila před lidmi. Byla milá a nervózní

Catherine v Ipscwichi přivítaly stovky lidí s britskými vlajkami. V proslovu pak Williamova žena ocenila činnost charitativní organizace, která hospic zřídila.

"To, co děláte, je inspirující. Je to zářivý příklad poskytování podpory a péče, a to nejen zde, ale ve všech dětských hospicích v celé zemi," uvedla vévodkyně. Prohlásila rovněž, že její manžel, který je nyní na vojenské misi, "by to tady miloval".

Předčítání jednotlivých vět a poctivě spočítané nádechy působily sice křečovitě, Catherine ale svou nervozitu umně maskovala za široký úsměv, kterým nejen v posledních měsících okouzlila téměř celý svět.

Pro mnoho Britů bylo vystoupení v Ipscwichi teprve druhou možností slyšet její hlas. Předtím vévodkyně z Cambridge veřejně vystoupila jen v roce 2010 v televizním rozhovoru, který dala po zasnoubení s princem Williamem.

V rodině Middletonových si patrně matka s dcerou rády půjčují své oblečení.

Manželka prince Williama je známá tím, že ráda recykluje své outfity. Bylo tomu i teď. Měla na sobě stejné šaty jako měla na dostizích v Ascotu v roce 2010 její matka Carol Middletonová, která si tenkrát od své dcery zase půjčila klobouk.