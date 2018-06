První přímý přenos z porodního sálu na internetu se odkládá

15:39 , aktualizováno 15:39

Může být porod věc veřejná? ptali jsme se sami sebe v redakci i mnoha jiných, včetně odborníků. A také budoucích maminek. Narazili jsme na mnoho názorů a jeden výrazný souhlas: moderátorka Tereza Pergnerová řekla "Ano, chci, aby se nás z narození mého syna radovalo co nejvíc." Proto jsme se rozhodli, že toto téma otevřeme a doplníme ho unikátním přímým přenosem z porodního sálu prostřednictvím webové kamery: byl by to první přenos svého druhu v českých zemích. Netrpělivě jsme očekávali okamžik, kdy se do života bude hlásit Terezin syn. Názory různých osobností na veřejný on-line a na plánované mateřství bez otce najdete ZDE.