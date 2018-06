První pomoc se skrývá v ledové kostce

Jak na kocovinu? Pomůže pouze abstinence či vývar, vývar a zase vývar!", dočteme se v mnoha předválečných cestovních průvodcích.První dáma české kuchyně Magdalena Dobromila Rettigová doporučovala při kocovinové nehodě nasadit jako lék především extrakt z masa a kostí, získaný vařením ve větším množství vody. Při tomto jednoduchém procesu jednotlivé suroviny odevzdávají své nejcennější látky vývaru. Při přípravě musíme dodržovat především dvě pravidla. Za prvé: Čím výživnější a hodnotnější jsou použité suroviny, tím bude vývar silnější. Za druhé: Nejintenzivněji probíhá tento proces, když surovinu vložíme do studené vody a dlouho vaříme. Představíme dva typy vývaru, které podle odborníků skutečně účinně bojují při napadení těla kocovinou. O tom svědčí mimo jiné i tisíce děkovných dopisů, jež Magdalena Dobromila údajně obdržela. První představuje typ takzvané rychlé pomoci, druhý je časově o něco náročnější.Několikahodinová příprava čistého a hutného vývaru je pro člověka postiženého kocovinou jistě úkol nadlidský. Zodpovědný pijan si však před akcí pečlivě připraví extrakt z vývaru, zformovaný do podoby ledových kostek. Den poté je stačí jen rozpustit v ústech nebo na talíři. Vezměte nasekané polévkové kosti. Omyjte je a nechte tři minuty prudce vařit. Omyté maso s blanšírovanými kostmi s kořením (česnek, cibule, hřebíček, zrnka pepře, bobkový list, sůl) a nakrájenou polévkovou zeleninou (mrkev, pórek, celer, petržel) dejte vařit ve větším množství vody na mírném plameni v hrnci bez pokličky. První půlhodinu odebírejte lžící tvořící se pěnu. Teprve poté, když se přestane vařit, přiklopte pokličku a ponechte jen slabou štěrbinku. Po několika hodinách pomalého vaření vývar přecezením oddělte od přísad. Nechte vystydnout a lžící seberte mastná oka. Odmaštěný a čirý vývar znovu dejte pomalu vařit v odklopeném hrnci, dokud se tekutina nezredukuje asi o třetinu. Vychlazeným extraktem naplňte misky na výrobu ledových kostek a nechte zmrznout. Hodinu před kulminačním bodem kocoviny stačí vložit kostku první záchrany do šálku s horkou vodou a potom již jen čekejte. Vzpomeňte si přitom na slova Magdaleny Dobromily: "Není přitom léku mocnějšího, nežli vývaru masového."Z lidské kocoviny se stala věda i slibně se rozvíjející průmysl. Loni se v americkém Denveru konala vědecká konference pod názvem Příčiny vzniku kocoviny a následné techniky jejího odstranění. Zde byla zveřejněna i zajímavá informace, vyplývající z pozorování několika stovek opilců. Kulminační vrchol kocoviny údajně nastává u většiny pozorovaných v deset hodin třicet dva minut následujícího dne po oslavě. Z tohoto důvodu je třeba se na přípravu dalšího "supercloumáku" proti kocovině, na francouzskou cibulovou polévku, předem připravit. Doba potřebná k jejímu zhotovení je totiž čtyři a půl hodiny a nelze ji zmrazit jako první vývar. Náhodně vylosovaný abstinující dobrovolník, jenž se v časných ranních hodinách ujme významného úkolu, bude potřebovat: svazek polévkové zeleniny, půl kila kostí, svazek bylin, jednu lžičku zrnek pepře, lžičku soli, půl kila cibule, stroužek česneku, padesát gramů másla, půl lžičky mletého pepře, čtyři polévkové lžíce suchého bílého vína (pro vyrovnání hladiny alkoholu), dvanáct plátků přibližně dva centimetry silných a sto gramů nastrouhaného sýra. Podle postupu uvedeného v prvním receptu zhotoví dobrovolník vývar. Následně ho scezením zbaví koření, zeleniny i zrnek pepře a odmastí. Cibuli nakrájí na velmi tenká kolečka, hrnec na dušení vytře rozpůleným stroužkem česneku, rozehřeje v něm máslo a cibuli osmaží do zlatohněda, zalije bujónem a hodinu nechá vařit. Výtvor dochutí solí, pepřem a bílým vínem a talíře s polévkou obloží krajíčky sendviče, které předtím posypal sýrem. Porce polévky nechá patnáct minut zapéci v předehřátém grilu. A potom? Potom se buď ozve dobrovolníkův smích, nebo se vám udělá lépe.