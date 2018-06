První krok k erotice udělají nohy

Bosé nohy jsou podle pražské konzultantky Jany Kloubcové stejně vyzývavé jako poodhalená ňadra v hlubokém výstřihu. Proto by se podle ní žena v přítomnosti cizího muže zouvat neměla, a to dokonce ani tehdy, překročí-li coby návštěva práh jeho bytu.



"Být bosá znamená být téměř nahá - mezery mezi prsty u nohou někomu připomenou například dolíček mezi ňadry. Stačí i částečné odhalení v otevřených botách," upozorňuje odbornice na image. Manažerkám, političkám i jiným ženám, které pracují v obchodu, bankovnictví či službách tím odůvodňuje, proč mají při jednáních s muži dát raději přednost uzavřenější obuvi.



"Paty a špičky nohou by neměly být vidět, zvláště působíte-li na vedoucím postu či v kolektivu mužů. Vyhnete se tak pomluvám, že kromě hlavy pracujete také tělem."

I boty mohou svádět

Jakmile již nejde o profesi, může žena díky botám provádět úplná kouzla. Vysoké podpatky, které vymyslela Kateřina Medicejská pro svůj svatební obřad s Jindřichem II., jsou toho zářným příkladem.



"Jehlové podpatky automaticky změní chůzi v provokativní gesto. Ženu totiž donutí vypnout prsa, jemně vyklenout záda a kvůli větší stabilitě i zdůraznit hýždě. Krátký krok působí velmi labilně, pasivně a závisle. Muži ho nemohou přehlédnout. Jako by v něm cítili, že žena hledá pomoc," tvrdí Jana Kloubcová.



Kromě dolíčků mezi prsty na nohou působí na muže eroticky i jiné části ženské nohy, kupříkladu kotník. Středověcí trubadúři nosili směšné boty se zakroucenou špičkou zakončenou obvykle ještě bambulkou, kterými dámám laškovně nadzvedávali sukně. Zahlédnout útlý kotníček, to bylo v tehdejší době něco!

Zouvání jako symbol

Zdejší "národní zvyk" - zouvání hostů hned za dveřmi - už sice pomalu, ale jistě bere v poslední době zasvé. Dívky a ženy, které jsou pozvány na návštěvu do bytu muže, by ho měly nabídnutou obuv zcela ignorovat. Když už totiž dojde na zouvání, znamená to, že oba partneři očekávají od schůzky víc než jen příjemnou konverzaci. V tom okamžiku se zúročí péče o nohy a jejich hygienu i výběr kvalitní, prodyšné obuvi.



Nejladněji a nejpomaleji lze vyklouznout z lodiček. Poněkud horší je to s módními šněrovacími botami. I u nich však platí pravidlo, že po ladném rozšněrování by je měly opustit nohy svěží a voňavé.



"Pokaždé, když jdu k příteli, zamířím u něj nejdřív do koupelny," svěřuje se osmadvacetiletá projektantka Eva z Prahy. "Ruce si myje přece každý, proto nevidím důvod, proč by tomu u nohou mělo být jinak. Zvlášť když vím, jak rád bere mé bosé nohy do svých rukou. Pro jistotu nosím vždycky v kabelce i náhradní punčocháče."





Jak provádět erotickou masáž nohy * vezměte nohu oběma rukama

* čtyři prsty po stranách slouží vždy jako opora, masáž provádějí palce, kterými přejíždíte postupně přes chodidlo

* masírujte vrcholem či bříškem palce

* nepřerušujte tlak prstů, zkuste i mírně krouživé pohyby

* poté masírujte jednotlivé prsty nohy, vytahujte je a opět po nich přejíždějte jemným kroužením