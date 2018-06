První klonované dítě se má narodit v lednu

"Všechno probíhá normálně. Žádné problémy nejsou," řekl novinářům Antinori a dodal, že podle jeho mínění je devadesátiprocentní šance, že se dítě narodí zdravé.

Upřesnil, že jeho přínos k projektu lidského klonu je "vědecký a kulturní", ale sám není vedoucím projektu. Podle jeho slov jej uskutečňuje jakási skupina vědců.

Už letos v květnu Antinori veřejně řekl, že existuje několik žen, které v sobě nosí klonované lidské embryo. Jedna z nich měla být v té době v desátém týdnu těhotenství, druhá v sedmém a třetí v šestém týdnu. I tehdy odmítl sdělit jakékoliv podrobnosti o těchto ženách, s výjimkou informace, že jedna z nich je původem z muslimské země. V úterý však neřekl, zda žena, která má v lednu porodit, patří do této skupiny.



Do povědomí odborné i laické veřejnosti se Antinori dostal v roce 1994, kdy pomohl porodit dítě dvaašedesátileté ženě.



Italský gynekolog je propagátorem klonování člověka s odůvodněním, že by se tím vyřešila situace neplodných manželských párů.



Většina lékařů a vědců ve světě se ale staví proti klonování člověka, neboť podle nich existuje značné riziko, že dítě se narodí nemocné či znetvořené. Samozřejmě, že klonování člověka je i velkým etickým problémem.



