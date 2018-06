Bollywoodská herečka bude první Indka, která se svlékne pro Playboy

Chopra přiletěla do Los Angeles už minulý týden a snímky z focení se hned pochlubila na sociálních sítích.

"Jsem hrdá na to, že budu první Indka, která to udělá. Mladí jsou více liberální, a to je důvod, proč být nekonvenční už není tabu," prohlásila tmavovláska pro list Daily News.

Indka je napůl křesťanka a napůl muslimka a ještě před třemi lety se jmenovala Mona. Hrála hlavně v béčkových bollywoodských filmech a objevila se také v reality show Bigg Boss.

Chopra už má se svlékáním před objektivem nějaké zkušenosti. Letos v lednu na Twitteru zveřejnila své nahé fotky, ale snímky byly smazány. Focení pro Playboy si kráska pochvalovala.

"Nejcitlivější muž na zemi," napsala herečka a modelka u snímku se zakladatelem pánského časopisu Hughem Hefnerem.