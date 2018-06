První hvězda internetu odchází do penze

To bylo v temných dobách roku 1991, vzpomíná autor projektu Quentin Stafford-Fraser. Když se krátce na to začal používat internet, umístili vědci obrázek kávovaru jako vůbec prvního objektu sledovaného kamerou na počítačovou síť.

Z dnešního pohledu je to asi tak atraktivní, jako pozorovat barvu schnout, ve své době se však sledování kávovaru stalo takřka kultovní záležitostí. Na stránku s první webovou kamerou se připojovalo téměř 2,5 milionu návštěvníků z různých částí světa. Jednou dokonce zavolal nějaký pár z Ameriky do turistického centra v Cambridgi a dotazoval se, zda by se mohl přijet na kávovar blíže podívat.

"Bylo to velmi populární, protože to bylo uvedeno do provozu v době, kdy toho nebylo na internetu moc k vidění," cituje list The Times jednoho z vědců Dana Gordona. Jeho kolega Quentin Stafford-Fraser dodává, že program pro kávovar byl pravděpodobně užitečnější než cokoli jiného, co při své práci na počítačových sítích udělal.