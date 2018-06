První gay svatba do kin, první gay do Senátu

"Jsem jenom rád, že se dokument setkal s takovým ohlasem a že to, co jsem si z počátku nedokázal vůbec představit, a sice, že někdo bude žít s kamerou několik týdnů v naší blízkosti a bude se snažit zachytit všechno to, co se děje takzvaně za zavřenými dveřmi. A navíc, že to, co zachytí, může někoho zajímat a k něčemu to může být. Jsem rád, že se taková věc podařila," řekl Vítek před slavnostní projekcí dokumentu, který slavil úspěchy i v New Yorku a San Francisku.

Uzavření registrovaného partnerství následovalo po Vítkovi a Sidovském již pět set dvojic. Ocenil to i Jiří Hromada, gay, který se zasloužil velkou měrou o uzákonění registrovaného partnerství. "Dokument je krásný, sentimentální... Jsem rád, že Pavel s Janisem podali to svědectví a nebáli se ho podat veřejně," říká Hromada. Pro něj byl 17. květen kromě toho, že byl oceněn za přínos gay komunitě, úspěšný také na poli politickém.

"Na republikové radě Strany zelených, která se konala dopoledne v Pardubicích, byla potvrzena má nominace jako prvního otevřeného gaye do Senátu České republiky. Ať už do dopadne, jak chce, tak myslím, že i tohle je velmi závažné a významné gesto, které hovoří jasně o tom, že naše jinakost už není na pokraji společnosti, že už nejsme její součástí, ale její inspirací," prohlásil Hromada.

Někdo se bojí pavouků, někdo gayů

"Někdo má hrůzu z výšek, někdo z pavouků a někdo se bojí gayů," zaznělo v art kině Oko z úst moderátora, který například Sidovského i Vítka zná osobně a nevidí žádný důvod k obavám. A jak vypadá jejich soužití po jedenadvaceti letech? Je téměř bezproblémové, svou krizí už si prý dávno prošlo.



Pavel je dál tím, kdo ve volných dnech ráno brzo vstává a jde pracovat na zahradu, zatímco Janis vyspává, maximálně uvaří oběma kafe a po zbytek dne odpočívá. Ani v sobotu, v den uvedení dokumentu, tomu nebylo jinak. I když Vítka odpoledne čekalo dvojí představení Angeliky v Divadle Broadway, od časného rána pracoval na zahradě. Tentokrát ho k tomu ale donutil mladší ze dvou bullmastifů, kteří dělají v domku na Karlštejně oběma mužům společnost.

"Roztrhal mi fólii, kterou byl přikrytý záhon na zahrádce. Zasadil jsem tam keře rajčat, ty naštěstí zůstaly. Musel jsem kolem postavit plot, aby nezpůsobil ještě větší škodu. Je to štěně a všechno ho zajímá, chápu to, ale tímhle mě opravdu naštval. Nemám rád, když se dělá práce nadarmo," líčí zpěvák.