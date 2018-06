První dámy: souboj na dálku

První dámy, které jsme vybrali k porovnání s Dagmar Havlovou, se pohybují v různých politických i společenských podmínkách. Od Spojených států, kde je First Lady nejblíž k oficiální instituci, až po Blízký východ, kde působí první dáma neexistujícího státu.





Není to pro ně oficiální funkce, jejich postavení neupravuje žádný zákon. Ať bylo jejich původní povolání, touhy a sny jakékoliv, teď mají na časově omezenou dobu jedinou povinnost: pomáhat ze všech sil svému muži. Být důstojnou první dámou.Tradičním posláním první dámy je především konat dobro. Očekávání, které lidé na celém světě spojují s manželkou hlavy státu, je velmi konzervativní a nebere pražádný ohled na individualitu konkrétní ženy. Od dob, kdy Eleanor Rooseveltová uspořádala první dobročinnou sbírku, se proto první dámy věnují charitě, přijímají čestné funkce ve výborech a nadacích, profesionálně kolem sebe šíří atmosféru optimismu, a hlavně se nepletou do politiky. Nic jiného po nich ani nikdo nechce.

Nejcivilnější a nepřirozenější Blairová

Veřejnost sice vyžaduje, aby první dáma konala dobro, byla oporou svému muži, vyhýbala se skandálům a dbala na tradiční hodnoty, ale stejně každého nejvíc upoutá, jak vypadá. Ve Spojených státech je proto tradičním křestem to, v jaké róbě se objeví na inauguračním plese. I u nás si Dagmar Havlová za své oblékání, účesy a líčení vytrpěla své. Ale nejde jen o šaty.



"První dámy by měly mít charisma, být osobností, ne jen dekorací hlavy státu," upozorňuje módní návrhářka Hana Havelková. "Na rozdíl od aristokratek, které celý život hrají jednu roli, ji má manželka hlavy státu jen propůjčenou na určitý čas. Neměl by se tím tedy výrazně změnit její styl. Musí se samozřejmě přizpůsobit tomu, že reprezentují národ a kulturu, ale neměla by se začít najednou převlékat za někoho jiného."



Právě proto si zřejmě Dagmar Havlová v prvních letech po svatbě s prezidentem vyslechla tolik kritiky – její usedlé kostýmky a malé kloboučky byly v příliš velkém protikladu s tím, jak ji lidé přijímali ještě jako Veškrnovou, která se proslavila rolemi potřeštěných holek.



"Dagmar Havlová má na rozdíl od spousty žen v obličeji výraz a přílišná zdobnost jí ubližuje, protože ho přebíjí. V jednoduchosti je opravdu krása," říká Havelková a chválí upravený, hladký účes i jednoduché šaty, v nichž se první dáma objevuje poslední rok. "Vypadá v nich vyrovnanější, vyvolává pocit uklidnění."



Podobnou proměnou jako manželka našeho prezidenta prošla Suha Arafatová, manželka palestinského vůdce Jásira Arafata. Původně novinářka z bohaté jeruzalémské katolické rodiny se za Arafata, o 34 let staršího, tajně provdala v Tunisu v roce 1990 a zároveň přestoupila k islámu.



Za těch dvanáct let změnila barvu vlasů z platinové blond v přirozenější tmavě plavou, začala je nosit ne volně rozpuštěné, ale stažené, a v oblékání vsadila na jednodušší a přirozenější vzhled. Východ má však celkově jiný, daleko zdobnější styl, a i když se Suha Arafatová obléká evropsky, je na ní vidět přece jenom určitý rozdíl. Nápadná čelenka ve vlasech, velké náušnice, zlaté knoflíky, boty se zlatou přezkou, to jsou okázalé známky luxusu. Evropanky dávají luxus najevo přece jenom jinak, především kvalitou materiálu a střihem šatů.



Také Ljudmila Putinová se po dvou letech po boku prezidenta Ruska teprve hledá. Alespoň už se na veřejnosti neobjevuje ve vytahaných svetrech a nenalíčená. Její garderoba je vždycky dostatečně módní, ale neokázalá. V kuloárech se mluví o tom, že nemá ráda modely ušité v kremelských dílnách a obléká se do šatů ze své předprezidentské éry.



"Je vidět, že si vypracovala spíš sportovnější styl. I na večer má místo šatů dvou- nebo třídílný večerní komplet. Je to lichotivější, protože pokud není figura ideální, neupoutává to tolik na křivky těla," přemítá nad fotografiemi Hana Havelková. "Někdy si však zbytečně ublíží, například příliš krátkou sukní."



Lauru Bushovou a Cherie Blairovou módní návrhářka hodnotí jako ženy s nejpropracovanějším stylem. U Laury si okamžitě všímá obliby hedvábí a upozorňuje, že její styl je vysoce kultivovaný a konzervativní. Není rozdíl mezi tím, jak se obléká teď a jak před nástupem svého muže do úřadu.



"Všechno její oblečení od oficiálního až po volný čas ukazuje jednotný názor. Má o něm jasnou představu a je s ní v harmonii," říká Hana Havelková.



Přesto se ani dokonalá Laura Bushová doma nevyhne kritice. Kousavá novinářka Betty Bowersová, která si Bílý dům bere na mušku docela často, si ji v narážce na její původ dobírá, že róby pocházejí určitě od nějakého texaského návrháře a účes má od sedmdesátých let pořád stejný.



Nejvýše Havelková hodnotí Cherie Blairovou. "Vyzařuje z ní, že je to inteligentní, vytížená žena, která má svůj názor, a také šatník si tvoří sama. Ze všech prvních dam působí nejcivilněji a nejpřirozeněji."



Cherie má ráda kalhoty, nosí je nejčastěji ze všech prvních dam, a to i na oficiální příležitosti. Už z toho, jak se obléká, je vidět, že roli premiérovy manželky nijak neprožívá. Přesto britský tisk čas od času přetřásá sumy, které za své kostýmky vydá – některé se pohybují až v tisících liber. Dalším oblíbeným tématem je snaha mít za všech okolností perfektní účes, takže s sebou všude vozí kadeřnici. Dlužno však podotknout, že tyto výstřelky si platí ze svého. A ještě jedno prvenství Cherie Blairové? Jako jediná také obohatila šatník první dámy o těhotenské modely – nejmladší syn Leo se narodil už v Downing Street, tradičním sídle britských premiérů.

Politika se přísně zapovídá

Manželky hlav států jsou oblíbeným terčem médií a nedá se říci, že by zvlášť u bulváru požívaly nějaké zvláštní ochrany.



"V lidech setrvačně převládá pocit zámku a podzámčí - chtějí vědět, kdo nahoře tahá za nitky, má to pikantní příchuť. Zajímá je někdo, kdo se dostal do vysokého postavení díky svému muži, a tím získal možnost mít určitý vliv," říká mediální expert Jan Jirák z Fakulty sociálních věd. Zároveň upozorňuje, že mediální obraz prvních dam může být a pravděpodobně také je odlišný od skutečnosti, protože média si je sama přetvářejí.



Zvlášť citlivá jsou média všude na světě na to, když se prezidentova žena začne plést do politiky. Je to i tím, že první pár je chtě nechtě nositelem stereotypu tradiční rodiny, kdy muž vystupuje navenek, zatímco ženě přísluší role spíš v zákulisí.



Tak narazila i Dagmar Havlová, když krátce po svatbě s prezidentem požadovala zakotvení funkce první dámy v zákoně a vlastní úřad. Vysloužila si nařčení, že má velkopanské choutky. To se odrazilo i v průzkumu její popularity – koncem roku 1997 ji kritizovalo 56 procent respondentů.



"U nás je problémem velké očekávání, které prezident jako náhražka za někdejšího císaře pána vzbuzuje a které se přenáší i na první dámu," říká politolog Bohumil Doležal. "Například v Maďarsku či Polsku je situace mnohem přirozenější, proto i první dámy veřejnost bere mnohem normálněji. U nás se první dáma stala součástí této hry, a protože je to herečka, nepřišlo jí to divné. Politické kultuře u nás však tento pohled na prezidentský pár velmi škodí."



Hned začátkem následujícího roku se Dagmar Havlová neudržela a při volbě prezidenta při projevu republikánského poslance zapískala na prsty. Následovalo několik skandálních knih, například Sedm týdnů, které otřásly Hradem nebo Zpověď tajemníka, a čas od času nějaký soudní spor. Před rokem se Dagmar zapletla do ostré debaty mezi prezidentem a premiérem Zemanem. V soukromém rozhovoru řekla ministru Dostálovi, že premiérovi už nikdy nepodá ruku. Ten to s gustem řekl novinářům.



Zdá se, že v poslední době se Dagmar Havlová chová úzkostlivě korektně a nekonfliktně. Zájem médií o její osobu však neustává.

"Postoj deníků je ostražitý až mírně záporný, v časopisech je zvlášť v poslední době patrná snaha o vytvoření pozitivního obrazu, televize, zvláště komerční, mají tendenci vyhovět tomu, co tuší jako převažující postoj veřejnosti," říká Jan Jirák. "Je však pravda, že mediální obraz Dagmar Havlové se postupně zklidňuje."



Pověst největší skandalistky získala manželka palestinského vůdce Suha Arafatová, která má zvláštní talent mluvit naprosto nediplomaticky. V polovině loňského roku po dvou letech mlčení poskytla rozhovor saúdskému ženskému časopisu Sajídátj, v němž otevřeně přiznala, že nenávidí Izraelce a staví se proti normalizaci vztahů mezi nimi a Palestinci. "Nevěřím, že někdy dosáhneme skutečného míru," prohlásila v době, kdy se její muž snažil o izraelský souhlas s mírovým plánem navrženým Egyptem a Jordánskem. Její slova okamžitě přetiskl i nejčtenější izraelský deník.



Političtí komentátoři si však všimli, že si těmito slovy chtěla udobřit obyčejné Palestince, kteří ji vyčítají, že v době ozbrojeného povstání nezůstala ve svém a Arafatově domě v pásmu Gazy, ale většinu času strávila v Paříži, a poukazují na její okázalý životní styl.



Nebyl to však její první neuvážený výrok. Britský list The Guardian dokonce napsal, že "má talent ztrapňovat svého manžela". V roce 1998 prohlásila, že je Arafat obklopen zkorumpovanými a autoritářskými poradci, o rok později při setkání s Hillary Clintonovou zase pronesla, že Izrael proti Palestincům soustavně používá jedovatý plyn. Pro žádné z těchto tvrzení neměla důkaz.



Ani Cherie Blairová, úspěšná právnička zvyklá říkat názory nahlas, se občas neudrží a vyjádří se k politice své země. A dostane za to náležitě přes prsty. Jednu z největších afér rozpoutala v srpnu 2000, kdy v článku v Daily Telegraph napadla opoziční konzervativní stranu a požadovala modernizaci politického systému Velké Británie. Okamžitě si vysloužila srovnání s Hillary Clintonovou. "Lidé ve Velké Británii nepřijmou někoho, kdo necítí žádný rozdíl mezi první dámou a lady Macbeth," nechal se slyšet mluvčí konzervativní strany pro vnitřní záležitosti John Bercow.

Cherie vyčetl, že chce řídit politiku "zpoza trůnu", a jedovatě ji upozornil, že Británie má pouze jednu první dámu, a tou je královna.



Média si zpočátku vůbec dávala záležet na to, aby Cherie nachytala v nepříznivých situacích. Dlouho si nemohla zvyknout, že se odmítla vzdát svého povolání advokátky a stát se jen protokolární manželkou, vyčítala jí i to, že těží ze svého privilegovaného postavení a společně s manželem to dopřává svým čtyřem dětem.

"Dnes má Cherie Blairová ve své zemi poměrně příznivý mediální obraz zaměstnané ženy, která dobře kombinuje svou práci a rodinu," říká Jan Jirák. "Zlom nastal v okamžiku, kdy souhlasila s tím, že dá médiím nahlédnout do soukromí rodiny a nechala je psát o svém těhotenství a narození syna Lea."



Na rozdíl od Laury Bushové nemá žádná z těchto dam nějakou výraznou skvrnu z minulosti. Laura však v sedmnácti letech způsobila dopravní nehodu, při níž zemřel spolužák ze školy. Nikdy však nedala médiím příležitost, aby z toho způsobila skandál, protože o tom dnes mluví naprosto otevřeně. Stejně jako o dřívějších sklonech svého muže k alkoholismu. Momentálně americké bulvární deníky zaměstnávají spíš dvojčata Bushových Barbara a Jenna, která zřejmě otcovy sklony zdědila.



A Ljudmila Putinová? Jako žena bývalého rezidenta tajné služby KGB ví, že si nemůže žádný skandál dovolit. A tak média připomínají jen její záchvat usedavého pláče, když se na Silvestra 1999 dozvěděla, že Jelcin určil svým nástupcem v prezidentském úřadu právě jejího muže.

Čím se baví první dáma

Manželky politiků mohou být úspěšné v povolání, mohou vydělávat i víc peněz než manželé, ale v okamžiku, kdy se muž stane hlavou státu, je kariéře ženy obvykle konec. Ne navždycky, jak ukázal případ Hillary Clintonové, která se po skončení funkčního období svého muže dala na vlastní politickou dráhu.



Ze současných prvních dam si povolání ponechala pouze Cherie Blairová. Není to určitě jenom proto, že její roční příjem dosahuje dvou set tisíc liber, tedy asi jedenácti milionů korun. Coby advokátka dosáhla skvělých výsledků a je veřejným tajemstvím, že v advokátní kanceláři Derryho Irvina byla lepší než její pozdější muž. A ještě jedno si vybojovala: své povolání vykonává pod dívčím jménem Boothová. I ona však musí dostát tradičním očekáváním, takže navštěvuje zdravotnická zařízení, domovy důchodců a další obvyklá místa, kde si veřejnost přeje první dámu vidět.



"Občané demokracií po nástupu každé další hlavy státu s úžasem zjišťují, že i nová první dáma zčistajasna cítí neodolatelné puzení hladit po hlavách cizí malé děti, vstupovat do sirotčinců, starobinců nebo útulků pro bezdomovce a coby profesionálka šířit atmosféru poněkud sterilního optimismu všude tam, kam ji kroky zavedou," tvrdí spisovatel Pavel Kosatík, který napsal knížku Devět žen z Hradu a monografii Olgy Havlové.



V mírných mezích se mohou první dámy angažovat i politicky. Cherie Blairová a Laura Bushová zahájily nedávno kampaň na podporu utlačovaných afghánských žen. Laura, známá odporem k veřejným projevům, při této příležitosti dokonce promluvila v rozhlase. Byl to první rozhlasový projev, který kdy americká první dáma pronesla. Jinak se angažuje především v podpoře vzdělávaní. Nezapře původní povolání učitelky, které však po svatbě s Georgem W. Bushem a narození dvojčat před dvaadvaceti lety opustila.



Dagmar Havlová, která měla postavení ještě znesnadněné tím, že se jako jediná provdala za úřadujícího prezidenta, se vzdala úspěšné herecké kariéry krátce po svatbě. Na začátku roku 2000 se chystalo její mateřské Divadlo na Vinohradech uvést hru Ať žije královna!, v níž měla Dagmar hrát Marii Stuartovnu. Krátce před zahájením zkoušek však divadlo inscenaci zrušilo, protože režisér Juraj Herz měl přehnané nároky na výpravu. "Mohli jsme na to sehnat peníze od sponzorů, ale Dáše by to jen uškodilo," řekl tehdy umělecký šéf divadla Jiří Menzel.



V současné době na otázku, jak to vypadá s případným návratem k divadlu, Dagmar Havlová jen krčí rameny: "Nijak. Teď o tom nepřemýšlím."

O to s větší vervou se vrhla na charitativní činnost v Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize '97. Za základní úspěch několikaletého snažení dnes považuje projekt zaměřený na včasnou diagnózu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Činnost nadace se zaměřuje i na oblast kulturní, sociální a vzdělávací. "Ano, skutečně trávím většinu svého času prací pro druhé," říká Dagmar Havlová.

V obligátních charitativních programech se angažují i Ljudmila Putinová a Suha Arafatová, kterou někteří Palestinci nazývají dokonce Velkou matkou. Některým povinnostem se první dáma prostě nevyhne.

Můj manžel a já

Otázkou, na kterou musí první dáma odpovídat donekonečna, je "Čeho si vážíte na svém muži?" Manžel je totiž nezbytným doplňkem a předpokladem existence první dámy.



Cherie Blairová má s Hillary Clintonovou společné také to, že je považována za chytřejší a schopnější polovinu páru. Cherie se nerozpakuje do svého muže navážet v pravidelných sloupcích v novinách a v době těhotenství napůl v žertu prohlašovala, že by měl jít místo ní na mateřskou dovolenou. Ale pravda také je, že po svatbě opustila místo ve stejné advokátní kanceláři, aby srovnání jejich schopností nebylo tak výrazné, a poté, co stejně jako on aspirovala na politickou funkci a neuspěla, se z politiky stáhla.



Na veřejnosti Blairovi vystupují jako milující se pár, který nešetří vzájemnými dotyky a objetím. Tím ovšem na státní návštěvě v Rusku dokonale vyvedli z míry manžele Putinovy. Vladimír Putin se je totiž pokusil napodobit a vyděsil tím ženu k smrti. Ta s něčím takovým zřejmě ani ve snu nepočítala.



Ljudmila si na veřejnosti dovolí jinou intimnost. Zatímco Raisa Gorbačovová mluvila o svém muži jako o Michailu Sergejeviči a Naina Jelcinová o Borisi Nikolajeviči, Ljudmila říká prostě Voloďa. K jeho práci se zásadně nevyjadřuje. I to je asi pozůstatek minulosti, kdy byla ženou špiona. Jeho schopnostem však bezvýhradně věří: "Vždycky jsem věřila, že se Voloďovi něco takového může podařit. Nebojím se o něj, ani nejsem hrdá, ale cítím jakési vzrušení až nadšení."



Laura Bushová bývala stoupenkyní Demokratické strany, nezajímala se o politiku a nesnášela veřejná vystoupení. Den po svatbě po boku svého muže-republikána zahájila kampaň za jeho zvolení do Kongresu. "Moc mu neradím. Nemyslím si, že by to ode mne očekával," řekla jako manželka texaského guvernéra. "To není pravda," odporoval George W. Bush. "Alespoň já nechci, aby radil on mně," uzavřela debatu Laura.



Mnozí pozorovatelé se shodují, že Laura má na muže velký vliv. "To, čím je teď, je její zásluha," říká jejich dlouholetý přítel James C. Langdon. Ostatně její věta "Buď já, nebo whisky" už téměř vstoupila do dějin. Svého muže, kterého nazývá zdrobnělinou Bushie, však ovlivňuje tak nenápadně, že jí to nikdo nevyčítá. Půl roku po nástupu do Bílého domu ji pozitivně přijímaly dvě třetiny Američanů.



Na rozdíl od Dagmar Havlové, která deset měsíců po svatbě něčím zklamala každého druhého občana. A o rok později, v roce 1998, se její popularita propadla ještě níž. Od roku 1999 se sice ustálila na neutrální úrovni, ale Dagmar popularitě svého muže nikdy příliš neprospěla, přestože o něm mluví s nadšením a neskrývanou láskou: "Je to typ muže, o jakém jsem vždycky snila. Je čestný i doma, když ho nikdo nevidí. Máme jeden druhého a máme se rádi."

Těžké povolání

Být dobrou první dámou, naplnit všechna očekávání veřejnosti a dostát konzervativním tradicím země a politického systému se podobá tanci mezi vejci. Vlastně nejvíc jde o to dostát všem tradičním stereotypům, které si lidé ztotožňují s manželkou prvního muže státu a ženou vůbec.



Manželky politiků se potýkají se svou rolí více či méně úspěšně. Náskok mají samozřejmě ty, které po boku manžela absolvují celou dlouhou cestu až na vrchol kariéry – manželka poslance, senátora, guvernéra nebo primátora ví, že se její role s přechodem do nejvyšší funkce už moc nezmění. Laura Bushová před veřejností i médii obstála tak dobře právě díky své více než dvacetileté průpravě.



V úplně jiné pozici jsou ženy, které si vezmou politika v určité funkci – tak jako se úspěšná a oblíbená herečka Dagmar Veškrnová stala přes noc manželkou prezidenta. Jejich tápaní pak probíhá daleko více na očích veřejnosti.



I přes nepříznivý začátek však mohly v loňském roce noviny o Dagmar Havlové napsat, že její profesionalizace je u konce: "Česká republika má nyní pohlednou první dámu, která je – na rozdíl od začátku svého pobytu na Hradě – úzkostlivě korektní a nekonfliktní."



Rozhodně nevychází Dagmar Havlová ze srovnání s ostatními prvními dámami nijak zle. Není tak výstřední jako Cherie Blairová, ale ani tak nenápadná a zakřiknutá jako Ljudmila Putinová. Přes všechny počáteční kroky vedle jí nikdy nikdo nemohl vyčíst, že svého muže ztrapňuje na mezinárodní scéně. Ve vodách, v nichž se ocitla, plave - tak jako všechny ostatní první dámy - jak nejlépe umí.