První dámy se NA TO pečlivě připravily

Nestačí, aby se dámy reprezentující své politicky vysoce postavené muže jenom usmívaly na kamery. Měly by se umět vyhýbat skandálům, dbát na tradiční hodnoty a hlavně vědět, co si při jaké příležitosti vzít na sebe, jak se učesat a nalíčit. Každého totiž stejně napřed upoutají tím, jak vypadají.

Stále častěji je za nejkrásnější první dámu Evropy označována Dagmar Havlová. Je pravda, že v tom směru ji léta na Hradě rozhodně prospěla. Nicméně v těchto dnech se jí dostává nebývalé konkurence. Na summit NATO totiž přijely ženy prezidentů i premiérů, ministryně i prezidentky. Své manžely do Prahy doprovází všeho všudy téměř pět desítek dam.

Mezi kostýmky zářila bílá paní

Dagmar Havlová jako hostitelka dam zvolila první den konání summitu smetanově bílou barvu. To jí zajistilo pozornost všech, i když možná na úkor důstojnosti, ve prospěch image "holky z porcelánu". Vlasy nechala volně rozpuštěné a mezi dámami měla nejkratší délku sukně - nad kolena. Na fotografiích tak vyniknou její štíhlá lýtka. Jako jedna z mála dokonale doladila k oblečení i béžové lodičky.



Decentně a důstojně světlešedý kostým si na prohlídku lánského zámku oblékla Laura Bushová, zatímco žena polského prezidenta Jolanta Kwasniewská vsadila opět na černou klasiku. Štíhlou postavu zdůraznila sedmačtyřicetiletá dáma kalhotovým overalem, který si nemůže dovolit každá. Právě Jolanta působila ze všech dam nejpřirozeněji a nejuvolněněji.



Na večeři byly dámy v dlouhé večerní

Na středeční slavnostní večeři na Pražský hrad přišly dámy v dlouhých róbách. Úkolem bylo reprezentovat a také rozjasnit barevně poněkud černobílou pánskou společnost. "Je vidět,že se dámy pečlivě připravovaly," komentuje módní návrhářka Klára Nademlýnská róby tří dam, které nejvíc zaujaly novináře -fotografy.



Okouzlujícími úsměvy nešetřila manželka polského prezidenta Jolanta Kwasniewská. Tmavovláska zářila sněhobílým šátkem spojeným vpředu na černých šatech do malé květiny. "Paní Jolanta zvolila jednoduchou černo/bílou klasiku, kterou podtrhla jemnými šperky," chválí Nademlýnská první dámu Polska.

První přiletěla profesionálka

První ze všech přiletěla do Prahy spolu s manželem Laura Bushová. V Ruzyni z letadla vystoupila v širších šedých kalhotech a pod vínovým třičtvrtečním kabátem měla sytě modrou halenu. Jako vždy klasické a elegantní oblečení, pohodlné na cestu letadlem.



Za ženy s nejpropracovanějším stylem hodnotí módní návrhářka Hana Havelková Lauru Bushovou a Cherie Blairovou. U Laury si okamžitě všímá obliby hedvábí a upozorňuje, že její styl je vysoce kultivovaný a konzervativní. Není rozdíl mezi tím, jak se obléká teď a jak před nástupem svého muže do úřadu.

Majestátně působila, která opět vsadila na oblíbenou vínovou a tmavě červenou barvu. Jednoduchý živůtek ozdobila výrazným šperkem s kameny v barvě šatů. Kolová sukně šatů příjemně ozvláštnila jejich jinak jednoduchý střih. "Paní Laura Bushová opravdu zazářila," rozplývá se v hodnocení návrhářka. "Měla dokonale sladěné barvy šatů od červeno-růžové až po temně fialovou. Dobře vybrané šperky výborně doplnily celý vzhled." Podle Nademlýnské působila moderně a svěže.Slušelo to také. V béžových saténových šatech s leskem vypadala nadčasově, skromě, byť trochu vlažně. O to víc v nízkém stojáčku a vlasy vyčesanými do drdolu vynikla šíje hostitelky. "Paní Dagmar Havlová působila velmi kultivovaně a vkusně," hodnotí její róbu Klára Nademlýnská. "Jen je škoda, že nebyla trochu výraznější."I když paní Dagmar působila trochu unaveně, bylo znát, jak ji chvála Václava Havla, která na úvod zazněla, nesmírně těší. Ač profesí herečka, zdá se, že je pro ni lepší pohnutí zahrát, než skrýt.

"Všechno její oblečení od oficiálního až po volný čas ukazuje jednotný názor. Má o něm jasnou představu a je s ní v harmonii," říká Hana Havelková.

Přesto se ani dokonalá Laura Bushová doma nevyhne kritice. Kousavá novinářka Betty Bowersová, která si Bílý dům bere na mušku docela často, si ji v narážce na její původ dobírá, že róby pocházejí určitě od nějakého texaského návrháře a účes má od sedmdesátých let pořád stejný.

Návrhářka hodnotí nejlépe Blairovou

Nejvýše Havelková hodnotí Cherie Blairovou. "Vyzařuje z ní, že je to inteligentní, vytížená žena, která má svůj názor, a také šatník si tvoří sama. Ze všech prvních dam působí nejcivilněji a nejpřirozeněji."

Cherie má ráda kalhoty, nosí je nejčastěji ze všech prvních dam, a to i na oficiální příležitosti. Už z toho, jak se obléká, je vidět, že roli premiérovy manželky nijak neprožívá. Přesto britský tisk čas od času přetřásá sumy, které za své kostýmky vydá – některé se pohybují až v tisících liber. Dalším oblíbeným tématem je snaha mít za všech okolností perfektní účes, takže s sebou všude vozí kadeřnici. Dlužno však podotknout, že tyto výstřelky si platí ze svého. A ještě jedno prvenství Cherie Blairové? Jako jediná také obohatila šatník první dámy o těhotenské modely – nejmladší syn Leo se narodil už v Downing Street, tradičním sídle britských premiérů.

Dámy, které mají reprezentovat své země na summitu NATO:

USA Laura BUSHOVÁ - manželka prezidenta LITVA Alma ADAMKIENEOVÁ - manželka prezidenta POLSKO Jolanta KWAŚNIEWSKÁ - manželka prezidenta SLOVENSKO Irena SCHUSTEROVÁ - manželka prezidenta VELKÁ BRITÁNIE Cherie BLAIROVÁ - manželka premiéra DÁNSKO Anne-Mette RASMUSSENOVÁ -manželka premiéra LOTYŠSKO Vaira VIKEOVÁ-FREIBERGAOVÁ - prezidentka RAKOUSKO Benita FERREROVÁ-WALDNEROVÁ - ministryně zahr. FINSKO Tarja HALONENOVÁ - prezidentka ŠPANĚLSKO Ana BOTELLOVÁ - manželka premiéra NĚMECKO Doris SCHRÖDEROVÁ-KÖPFOVÁ-manželka kancléře KANADA Aline CHRÉTIENOVÁ - manželka premiéra ESTONSKO Kristi Kallasová - manželska premiéra FRANCIE Michele Alliotová-Marieová - ministryně obrany ISLAND přiletí i manželka premiéra MAĎARSKO Katalin Medgyessyová Csaplár-manželka premiéra MAKEDONIE Vilma Trajkovská - manželka prezidenta NORSKO Björg Rasmussenová - manželka premiéra