První dámu navštívili postižení z Pohody

Místo, aby žádali peníze, jak tomu bývá zvykem, sami něco paní Havlové přinesli- květiny, namalovaný obrázek, zahráli první dámě na flétnu a popřáli jí hodně zdraví a pohody. Paní prezidentovou zaskočil dáreček- dvě vitamínové kosti, než pochopila, že nebyly určeny pro ní, nýbrž pro její psy. Že je první dáma s sebou nepřivedla, její hosty sice malinko zklamalo, ale rozhodně jim to nemohlo zkazit radost ze střetnutí. “Bylo to skvělé. Jsem strašně šťastná, že jsem viděla Dášu Havlovou- prezidentovou. Pejskové se prý velmi těšili, ale nešlo to, tak prý příště, ” neskrývala své nadšení smělejší z dívek.

Dagmar Havlovou zajímal život, práce a výtvarná činnost jejích hostí.

Občanské sdružení Pohoda je organizace, která se věnuje mentálně a kombinovaně postiženým dospělým lidem. Snaží se naučit je normálnímu životu ve společnosti. Navštěvuje se svými klienty divadla, výstavy, byli také v parlamentu, střetávají se s osobnostmi… “Žijeme bohatým společenským životem. Klienti jsou vždy hezky upraveni a myslím, že si toho váží více než normální lidé,” říká ředitelka Pohody Marie Hrabánková. “Paní Havlovou si vybrali sami. Viděli ji v nějakém televizním šotu s pejsky, proto i ty kosti. Zvířata milují. Sami žádné nemají, protože by bylo komplikované starat se o ně, když jsou třeba na rekreaci. Ale uvažujeme, že jim obstaráme alespoň nějaké morče.”

Ve své komunitě mají také jeden snoubenecký pár - Katku a Ríšu. Svatba se uskuteční jen co jim soud udělí výjimku, protože Ríša je zbaven svéprávnosti.

Návštěva byla neoficiální, velice krátká, sotva desetiminutová, a její opakování se předběžně neplánuje. “Cílem bylo povzbuzení pro postižené lidi,” řekla mluvčí VIZE (nadace Dagmar a Václava Havlových), Sabina Cingrošová.