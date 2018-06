První dámou Ameriky bude Tipper nebo Laura

Novopečenou paní prezidentovou se v USA s největší pravděpodobností stane Laura Bushová. I když šanci být první dámou má ještě také Tipper Goreová. Jakou by každá z nich byla svému muži oporou? Jak by se jejich ženskou rukou mohl změnit Bílý dům? Laura Bushová oslavila tuto sobotu 4. listopadu čtyřiapadesáté narozeniny, její "sokyně" je o dva roky mladší. Bushovi si o den později s manželem připomněli třiadvacet let od své svatby. Goreovi jsou spolu o sedm let déle, tedy celých třicet let.