Moc retuše, kritizují lidé oficiální portrét první dámy USA Trumpové

Snímek na sociálních sítích komentují tisíce lidí. Zatímco jedni psali, že nová první dáma je „dechberoucí jako vždy“, další obrázek kritizovali s tím, že je příliš retušovaný.

„Použili snad všechny nástroje dostupné ve Photoshopu, čímž vznikl nerealistický portrét první dámy bez jediné vrásky a skvrnky v obličeji,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru. Jiní píšou, že jde „photoshopový propadák roku 2017“.

Další fotografii porovnal s prvním oficiálním snímkem předchozí první dámy Michelle Obamové. „Melanie, to není snímek pro (módní časopis) Vogue. Vezmi si příklad z Michelle, ta to pochopila,“ napsal (o portrétech Michelle Obamové jsme psali zde).

Pisatelé poukazují také na to, že snímek byl pořízen v Bílém domě, podle tiskového prohlášení „v novém sídle (Trumpové)“. První dáma tam přitom ještě nežije. Zůstala v New Yorku se synem Barronem (11) a do konce školního roku se do Washingtonu nepřestěhuje (více zde).

Líbí se vám oficiální portrét Melanie Trumpové?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 27. srpna 2017. Anketa je uzavřena. Ne 2400 Ano 1043



