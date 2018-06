První dáma umí nejlépe pohádku o Karkulce

Opak je však pravdou a rychlý odjezd byl způsoben nenadálým příjezdem slovinského prezidenta Milana Kučana a z toho vyplývajícím státnickými povinnostmi.

Dagmar Havlová při svém odjezdu řekla prezidentovi festivalu Vítězslavu Jandákovi, že se ve Zlíně cítila moc hezky a že bylo příjemné potkat tu kamarády z branže a stejně milá byla možnost prezentovat na festivalu Vizi 97.

Ráda by tu prý zůstala mnohem déle, chtěla by zajít i do kina podívat se na některé filmy, ale má tak nabitý program, že byl problém i s „ukradením“ těch dvou dnů, které na festivalu prožila. Svůj pobyt musela zkrátit kvůli státnické večeři na zámku v Lánech se slovinským prezidentem.

Ještě před odjezdem poskytla krátký rozhovor.

Kterou pohádku měla ráda vaše dcera?

"Čapkovo povídání o pejskovi a kočičce, které jsem při vyprávění různě pozměňovala, a pohádku o Červené karkulce. Víc než pohádka před usnutím to ale byl můj komický výstup, protože jsem si vymýšlela, co všechno nesla Karkulka v košíčku babičce a Ninuška se hrozně smála."

Co by podle vašeho mínění nemělo chybět kterémukoli dítěti na světě?

"Určitě by žádnému dítěti neměla chybět maminka s tatínkem."

Na zlínském filmovém festivalu se tradičně udělují ceny ve výtvarné soutěži pro zrakově postižené děti nazvané Radost tvořit. Co byste vy dokázala namalovat se zavřenýma očima?

"To nevím. Pokusila bych se o všechno, ale nevím, co by z toho vyšlo."