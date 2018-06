První dáma si z pomluv nic nedělá

"První dáma i pan prezident veškeré výmysly i útoky v tisku nebudou komentovat. Prezidentský pár se bude naplno věnovat své práci, tedy daleko vážnějším věcem, než vyvracet zveřejněné lži. Jde nepochybně o pokusy poškodit Dagrmar Havlovou a její pověst. Nepochybně se za útoky na její osobu skrývá i konkurenční boj nejmenovaných deníků, jež se snaží zvednout svůj náklad zcela vymyšlenými informacemi. Jedním z motivů je tedy i ziskuchtivot," řekl prezidentův mluvčí Martin Krafl.

Dodal, že autoři pochybných informací postupují velmi bezohledně. "Tito lidé vůbec nehledí na to, jak se jejich lži mohou odrazit například v životě rodiny příslušníka prezidentské ochranky, kterého se jeden článek týkal. Jde o absurdní nesmysl. Zmíněný bodyguard zůstane i nadále na svém místě a bude se starat o bezpečnost prvního páru. Pokud by se někde objevily informace o tom, že by snad měl odejít, dopředu říkám, že je to lež," prohlásil Krafl.

Dlouholetý přítel Václava Havla a bývalý disident Jiří Diestbier zdůraznil, že se za některými články skrývají i politicky motivované útoky. "Jsem o tom přesvědčen. Vždyť nedávno například Václav Klaus prohlásil, že deset let nebojuje s komunismem, ale právě Václavem Havlem. Účty se dají vyřizovat i prostřednictvím pomluv v tisku. Myslím, že Václav Havel i jeho paní to přežijí ve zdraví. Prezident ve svém životě zažil už podobných věcí, například od StB, tolik, že už je zvyklý," prohlásil Jiří Dienstbier.

Václav Havel trávil v Portugalsku denně několik hodin na dlouhých procházkách, pravidelně cvičil a intenzivně prováděl dechovou rehabilitaci. Lékaři už dříve prohlásili, že prezidentovo zdraví poznamenalo především několik pobytů v komunistických kriminálech. V roce 1983 dostal těžký zápal plic. Do rukou lékařů se tehdy dostal ve vážném stavu, až na naléhání světové veřejnosti a významných politiků demokratických zemí.