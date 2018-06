První cena míru pro návrháře

Cena Čas míru je každoročně v New Yorku udělována 33 velvyslanci OSN umělcům, kteří propagují kladné hodnoty, jako jsou mír, tolerance a harmonie. Po Stevenu Spielbergovi, Roberto Benignim či Céline Dionové obdržel nyní tuto cenu jako první návrhář Japonec Kenzo, který letos oslavil své šedesáté narozeniny a 30 let působení ve světě módy. Návrhářství vystudoval v Tokiu, ale desítky let už tvoří v Paříži. Bývá proto označován za »nejfrancouzštějšího ze všech japonských tvůrců«, protože k typickým japonským hodnotám přidal francouzskou radost ze života. Vedle veselé módy plné květin je i autorem deseti vůní a ke svému ocenění si tak dokonce »nadělil« speciální dárek - dvě nové romantické toaletní vody Time for Peace ve sběratelské sérii určené pro Ni a pro Něho. Budou vyrobené jen v limitované číslované sérii. Každý flakon má ve spodní části otvor, který skrývá číslovaný vzkaz podepsaný Kenzem, ruličku s poselstvím v duchu asijské tradice: 2000. Nechte růst své sny. Zítřek bude krásnější.