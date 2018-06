Prvňáčci slavných vyrazili do školy, nervózní byli i rodiče

Do místní školy v Petrovicích šla s šestiletým Jáchymem celá delegace: máma, táta, bráška Mikuláš a babička. Nejvíc netrpělivý byl rozhodně prvňáček, nervózní byli ale trochu i jeho rodiče. "Jáchym se hrozně těšil, až se stane z předškoláka školákem. Včera se chystala taška a oblečení, na všem mu hodně záleželo," líčí Háma.

Spolu s manželkou si v lavici první třídy připomněli i svá školní léta. "Gábina říkala, že by si školu klidně zopákla a už se těší, až bude synovi obalovat sešity. Já měl opačné pocity. Ne že bych propadal, ale nebyl jsem premiant a ze školy jsem měl respekt. Vracet bych ta školní léta nechtěl."



Jáchym Háma, syn Aleše Hámy jde poprvé do školy

Paní učitelka bude mít se synem herce a moderátora snadnější práci, umí už totiž všechna písmena abecedy a počítá do dvaceti. Není prý ale takhle šikovný ve třídě sám. "Dneska toho děti umějí víc, než když jsme šli do školy my. Jsou tam i děti, co už si čtou knížky. Jáchym umí slabikovat a číst nápisy. Doufám, že se nebude nudit a nebude sympatickou paní učitelku Radku zlobit," říká Háma.

První třídní schůzka čeká Hámovy již za týden. A kdo na ni půjde? "Napoprvé asi Gábina, já budu zatím hlídat malého. Budeme se ale střídat, ať se ve škole objevíme oba."



Mahulena Bočanová s manželem Viktorem Mrázem a dcerou

Do školy vyrazily dnes poprvé i dcery Sabiny Laurinové a Mahuleny Bočanové. Laurinová slavnostní den Valentýnky propásla, leží totiž stále v podolské porodnici, kde ve čtvrtek přišla na svět její druhá dcera Maja. Do školy Valentýnku proto vedl hereččin přítel a otec Maji Karel Kameník.

Bočanová si velký den Mariny užila osobně. "Marinka si instinktivně sedla do poslední řady u okna, jako jsem sedávala já. Sedí v lavici s kamarádem z vesnice, ten býval její láska a je navíc moc chytrej. Spoléhám na něj, že jí bude trochu pomáhat. Škola je poetická, úplně jako z filmu Obecná škola. Ve třídě jich je jen čtrnáct a paní učitelka působí velmi přísně, ale zároveň hřejivě, to je myslím ideální pro ty malinké zmatené dušičky. Budu teď denně vstávat v půl sedmé, takže mám o zábavu postaráno," uzavírá herečka.