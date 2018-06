Prví vyvolení tklivě kvíleli výlevy z vily

Mravokárci jsou na koni. Hned první slova soutěžících poté, co v sobotu vešli do vily reality show VyVolení, byla pěkně jadrná. Navíc před desátou večer, čímž podle zákona o vysílání ohrozili vývoj dětí – těch stížností, co se rýsuje!