Průzkumník odvrácených stran existence

A thur Machem (18631947), původem Welšan, pocházel z Gwentu, tedy z místa, kde se prý nacházel dvůr krále Artuše. Mystika místa a mystika vůbec byly pro Machena charakteristické. Machen je počítán mezi přední tvůrce hororové a fantaskní literatury. Psal nejprve poezii, ve svých dvaceti se v Londýně snažil prosadit jako žurnalista, ale velkoměsto jej nešetřilo, potkával existence na dně, sám žil na okraji londýnské společnosti. Vyvržení z metropole však neznamenalo, že by jej vyvrhla i literatura, naopak: psal intenzivně dál, nakonec se i do Londýna vrátil a prožil v něm dlouhá léta. Povídka Psychologie patří k Machenovým ranějším textům; byla napsána někdy na konci devadesátých let minulého století, ale knižně byla poprvé publikována až v roce 1924, ve sbírce Jantarové ornamenty. Česky Psychologie vyšla vloni, ve svazku povídek Otevření dveří, který v překladu Milana Žáčka a s doslovem Michala Peprníka na trh uvedlo pražské nakladatelství A urora. »Arthur Machen patří spíše mezi opomíjené než zapomenuté spisovatele. Ve slovníkových příručkách je odbýván několika řádky, dostává méně prostoru než mnozí dnes zapomentí autoři, po nichž se slehla papírová zem,« píše Perník v doslovu. »I když však není autorem, který by se vyhříval na policích slávy vedle blahobytných klasiků, jako se to poštěstilo skotskému spisovateli R. L. Stevensonovi nebo autorům irského původu Bramu Stokerovi a Oscaru W ildeovi, přesto si dokázal v každé době najít hlouček oddaných obdivovatelů...« Kromě Otevření dveří vyšly česky ještě svazek próz Vnitřní světlo (Aurora 1993) a novela Bílí lidé (Volvox Globator 1994).