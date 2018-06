Průvodce na cestu ke zdravému srdci

Bezplatné rady,jak si prodloužit životZdravíJarní sluníčko probouzí v leckom špatné svědomí: Měl bych asi méně jíst... Měla bych chodit cvičit... Měla bych se sebou něco dělat... Neslyšné úvahy se ovšem málokdy promění ve skutečnost. Důvodem bývá především vlastní pohodlnost a nechuť měnit životní stereotypy, ale také rozpaky nad tím, s čím vlastně začít, kam se vydat, co opravdu dělat, aby si člověk místo pomoci spíš neublížil. Argument, proč se už konečně zvednout z křesla, přitom existuje: 56 procent lidí v této zemi umírá na onemocnění srdce a cév, jež způsobuje ateroskleróza, které lze zabránit. »Na něco se umřít musí, tvrdívají ti, kteří svůj životní styl změnit nedokážou. Proč ale umírat zbytečně o osm devět let dříve než třeba sousední Rakušané či Němci?« říká docent Lubomír Kužela z pražské Fakultní nemocnice Královské V inohrady. Kdo dává tomuto dietologovi za pravdu, m ůže nyní některou středu mezi 15. a 19. hodinou vytočit telefonní číslo 02/2410 9391 nebo 0602/389 164 a objednat se do nové (a bezplatné) Floraporadny. Jedna sídlí v areálu nemocnice na V inohradech, druhá ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Co v ní zájemce čeká? Především změření hodnot hrajících při vzniku a rozvoji aterosklerózy hlavní roli, tedy hladiny cholesterolu v krvi, tělesného tuku a krevního tlaku. Dozvíte se i svůj »body mass index« (BMI) postihující míru nadváhy, vyplníte dotazník zaměřený na rodinnou anamnézu a vaši životosprávu. Pouze na základě těchto údajů mohou totiž pracovníci poradny posoudit, co konkrétně byste měli ve svém životě změnit, jaký jídelníček a pohyb jsou pro vás optimální a zda je třeba, aby vám v péči o zdraví pomohl praktický lékař či třeba kardiolog. Do poradny lze docházet opakovaně,podmínkou úspěchu ovšem není počet návštěv - sebelepší rady totiž mohou posloužit jen těm, kteří pro své srdce něco udělat opravdu chtějí.