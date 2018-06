Průvodce labyrintem vodoléčebných procedur

Parní lázeňSlouží k předehřátí organismu před zahájením procedur se střídavou teplotou. Sedíte při ní až po krk zavření ve speciální skříni, která se naplní parou o teplotě 45-50 °C. Horký vzduch zabraňuje odpařování potu a ztrátám tepla. Po deseti až dvaceti minutách zakončíte parní koupel studenou sprchou.Obdoba parní lázně, při níž 10 až 20 minut sedíte v místnosti, vyhřáté horkým vzduchem na 60 až 80 °C. Po studené sprše pokračujete v dalších vodoléčebných procedurách. Používá se při chorobách pohybového ústrojí, onemocnění kůže a obezity.Vodní lázeň s teplotou 35 až 37 °C ve vaně se speciálním roštem, do kterého je vháněn stlačený vzduch. Bublinky alias "perličky" mají relaxační účinky a masírují pokožku. Perličkové koupele se využívají především při neurózách a nespavosti.Aplikuje se na horní a dolní končetiny, případně na páteř ve speciálně tvarovaných vanách, ve kterých čerpadla víří vodu s teplotou 36-38 °C. Jemná masáž kůže zlepšuje prokrvení končetin, používá se také u komplikací cukrovky, u křečových žil a zmírňuje bolesti zad.Používají se dvě malé vaničky, jedna s teplou, druhá se studenou vodou. Po minutovém přešlapování v teplé vodě přemístíte nohy na 15 sekund do studené vody a tento postup opakujete nejméně desetkrát. Změny teplot výrazně zlepšují prokrvení dolních končetin. Vhodné pro ischemické choroby nohou, křečové žíly a bolesti kloubů.Velká vodní lázeň s teplotou 36-38 °C. Natočením těla si necháváte masírovat jednotlivé svalové partie vodními proudy z trysek, umístěných po obvodu vany. Využívá se především u nemocí pohybového ústrojí, při obrnách a po úrazech.Velká vodní lázeň, obdoba Hubbardovy lázně, při níž je do vany s vodou o teplotě 36 až 38 °C vháněn tryskami stlačený vzduch. Šetrná relaxační metoda prospívá kloubům a páteři.Koupel nohou ve speciálních vaničkách, do kterých se postupně připouští teplá voda až k teplotě 42 °C a pak se zase ochlazuje. Lázeň trvá celkem 20 minut a používá se u poruch prokrvení dolních končetin.Oblíbená vodní procedura, při níž je vaše tělo masírováno vodními proudy různých tlaků a teplot. Střídání teplot zlepší celkové prokrvení. Užívá se zejména u nemocí pohybového ústrojí, nervových onemocnění a k posílení obranyschopnosti organismu.