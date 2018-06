Průvod podpoří registrované partnerství

Akce na podporu homosexuálů má začít ve 13:00 před mosteckou sportovní halou. Průvod projde městem až k areálu Benedikt, kde se jeho účastníci mohou zúčastnit diskusí na téma drogy, onemocnění HIV/AIDS a homosexualita. Na závěr dne je připraven benefiční koncert."Homosexuálové neusilují o nic jiného, než o zrovnoprávnění svých vztahů," uvedl Mrázik.Prolomení odmítavého postoje Poslanecké sněmovny k zákonu o registrovaném partnerství lidí stejného pohlaví uvítal také ředitel K-Centra Lubomír Šlapka. "Čekal jsem, že zvítězí rozum a intelekt těch poslanců, kteří zákon podporují. Je to obrovský posun," řekl již dříve Šlapka.Návrh zákona o registrovaném partnerství lidí stejného pohlaví, který sněmovna před rokem už jednou odmítla, prošel v březnu do druhého čtení. Návrh předpokládá, že partneři by po sobě mohli dědit, odečítat od základu daně z příjmu nezdanitelnou část za druha či družku, získali by právo na informace o stavu nemocného přítele a otevřely by se jim i některé další možnosti. Homosexuální partneři by však podle návrhu nemohli adoptovat nebo osvojit dítě.Brojení proti zákonu je podle Šlapky důkazem existence xenofobie a intolerance ve společnosti. "Bojím se o vývoj všech menšin u nás. To se týká nejen homosexuálů, ale i Židů, Romů a dalších etnik," vyjádřil své obavy.