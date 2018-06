Na duhový průvod gayů a lesbiček zve Langerová, Musil s účastí váhá

"Zvu všechny, kteří vědí, že v jednadvacátém století je homosexualita obohacením světa, jeho pestrostí a naprostou přirozeností. Mimochodem, po tisíce let," zve prostřednictvím stránek Prague Pride herečka Jitka Smutná, jež svou orientaci veřejně přiznala před rokem. Pro OnaDnes.cz tehdy uvedla, že jí s takzvaným coming outem pomohla především její partnerka, spisovatelka Petra Braunová.

Jitka Smutná (vpravo) s přítelkyní, spisovatelkou Petrou Braunovou

Svůj vzkaz připojila i Aneta Langerová, která s veřejným přiznáním náklonnosti k ženám vyrukovala už před třemi lety. "Nebojte se přijít na letošní Pride a dát najevo svoji toleranci vůči lidem, kteří nejsou tak zas jiní, jak si myslíte. Příjemnou zábavu," uvádí zpěvačka.

"Pojďme s barvou ven a přiznejme si, že ani v nádherně liberální zemi, jako je Česká republika, si všichni nedovolí na veřejnosti být tím, čím jsou uvnitř. A to je škoda. Všichni bychom měli být takoví, jací jsme," zní další vzkaz od producenta Jaro Slávika.

Za snadnější život gay a lesbické komunity už několik let bojuje i moderátor Honza Musil, který kdysi žil v manželství, z něhož vzešly dvě dcery. Ty se letos připojily ke svému otci a pomohly s projektem "čti kaming aut". Ten je stěžejní pro ty, kteří svou orientaci ze strachu popírají.

"Význam výstavy mi připadá neustále aktuální a důležitý. S přítelem jsme navštívili přehlídku pro Pride návrháře Jirky Kalfara a musím říct, že nás akce příjemně překvapila a Jiřího chci pochválit i za její aktuálnost v souvislosti s Ruskem a jeho diskriminací homosexuálů," řekl iDNES.cz Musil.

Honza Musil s partnerem

Ještě však neví, zda se k průvodu také připojí. "Jsem člověk, který se rozhodne za pět dvanáct. Nejsem příznivcem okázalosti v tom pravém smyslu a vadí mi svalnatí muži nebo naopak mladíci v lodičkách. To není prezentace mých názorů v rámci komunity a není to ani, myslím si, nejlepší prezentace. Na straně druhé je to každého věc jak danou akci cítí, nebo necítí," dodal moderátor.

Duhový pochod hrdosti Prague Pride na rozdíl od předchozích dvou ročníků změní trasu. Tentokrát se vydá z ulice Na Příkopě na Letnou. Tradiční cestu si předem zamluvili odpůrci. Pořadatelé očekávají, že by se akce mohlo zúčastnit přes 15 tisíc lidí. Do ulic chtějí ovšem vyrazit i konzervativci.