Geislerová v New Yorku: Vůbec jsem netušila, kdo je Jamie Dornan

I když vedle Jamieho Dornana a Cilliana Murphyho na červeném koberci zářila kanadská hvězda Charlotte Le Bon, Aňa rozhodně nezůstala nepovšimnuta, ba naopak.

Obě hlavní představitelky vsadily na šaty z kolekce Valentino, ale zatímco Charlotte zvolila róbu s dlouhým rukávem, Aňa oslnila odvážně průsvitným modelem s dramatickým volánem, píše Daily Mail.

Jinak ovšem Geislerová, která ve filmu hraje přítelkyni Jozefa Gabčíka (Cillian Murphy), své hvězdné kolegy moc nepotěšila. „Upřímně řečeno na prvním castingu jsem vůbec netušila, kdo je Jamie Dornan. Nemohla jsem si ani vzpomenout na Cilliana Murphyho. Potom mi ale ukázali fotky a já řekla: Super, to vůbec není špatné!“ přiznala Aňa se smíchem na premiéře reportérům magazínu W.

Herci mají před sebou ještě slavnostní představení v Londýně, do českých kin by se měl snímek dostat do konce roku.