Průšvihář Charlie Sheen přišel o děti, rozhodl soud

Divoké manželství Charlieho Sheena s Brooke Muellerovou oficiálně skončí až 2. května. Pár sice požádal o rozvod už loni v listopadu, ale v Kalifornii může být konec manželství uznán až půl roku po podaní žádosti.

Mezitím se stupňuje jejich boj o dvojčata Maxe a Boba. Přesto, že herec souhlasil, že o ně bude pečovat matka, později je chtěl získat on. Prohlásil, že Muellerová se nevyléčila ze svých závislostí a nemůže se o děti starat.

Charlie Sheen a Brooke Muellerová Charlie Sheen se svými syny, jejich chůvou a pornoherečkou Bree Olsenovou

Policie v březnu přijela do hercova domu, aby odvedla jeho syny. "Mám strach o jejich bezpečnost, když jsou s ním," řekla Muellerová s tím, že naposled odvedl dvojčata z jejího domu bez jejího vědomí, když se je snažila dostat zpět, herec jí vyhrožoval. "Useknu ti hlavu, dám ji do krabice a pošlu tvé matce," řekl podle Muellerové.

Po dvou hodinách jednání za zavřenými dveřmi teď soud rozhodl, že na péči o děti se nic nezmění a synové zůstávají u matky. Do té doby, než se Muellerová vrátí z léčení, se ale bude o ně starat jejich babička Moira Fioreová. "Byly jsme s dětmi od jejich narození. Charlie je poslední dobou viděl jen párkrát," prohlásila.

V případě, že by děti přece jen svěřil soud Sheenovi, nabídla svou pomoc při jejich péči jeho další exmanželka Denise Richardsová.

Charlie Sheen a Brooke Muellerová se vzali v květnu 2008. O rok později herec manželku na dovolené napadl, protože mu oznámila, že se chce rozvést. Svou vinu přiznal, vězení se vyhnul, ale musel nastoupit do léčebny. Herce kvůli jeho skandálům s prostitutkami a kokainem vyhodili ze seriálu Dva a půl chlapa a moc se nedaří ani jeho živé show My Violent Torpedo of Truth, kde ho vypískali.