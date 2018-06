Průšovou po sérii katastrof těší partner, trpěla kvůli němu v Thajsku

"Ten loňský rok byl šílený. Rozvod, pak povodně mých rodičů v Chrastavě, do toho mi umřel pes na rakovinu, bylo toho moc. Ale doufám, že tenhle rok bude lepší a pozitivnější," říká Průšová, pro kterou je nyní na prvním místě partner David.

"Nedávno jsme se vrátili z dovolené, byli jsme v Thajsku. David tam byl poprvé, já popáté. Sama bych tam nejela, kvůli Davidovi jsem to udělala ráda. Thajsko bylo super před pěti lety, teď už je hodně zprofanované, jezdí tam i hodně Čechů," objasňuje modelka a miss, proč už se do exotické země příliš nežene.

Kateřina Průšová se během dovolené v Thajsku neplánovaně setkala s Hanou Mašlíkovou, jež ve stejném termínu fotila odvážné fotky pro Playboy

Zajímavostí je, že se na dovolené neplánovaně potkala s kolegyní Hanou Mašlíkovou, která ve stejném termínu fotila svůdné lesbické akty pro časopis Playboy.

"To byla náhoda. Všichni jsme se sešli už v letadle, náhodně jsme jeli ve stejných termínech. Byli jsme s nimi dva dny v Bangkoku, my jsme se pak trhli a pokračovali po vlastní ose."

I když je už Kateřina Průšová rozvedená, s bývalým mužem Vladimírem Konvalinkou se snaží vycházet. Zatím se to prý daří.

Kateřina Průšová a Vladimír Konvalinka

"Všechno se událo rychle, ten tlak byl strašnej. V současné době je to tak, že emoce opadly, jak z mé strany, tak z jeho, bavíme se v pohodě, párkrát jsme spolu byli i na obědě, vztah je spíš neutrální a třeba se to ještě někdy změní. Nevím, co nás čeká do budoucna. A důvod rozvodu? Napsalo se hodně nesmyslů, ale věřte mi, že to víme jen my dva. Ostatní, co o tom povídají, to je pouhá zášť," uzavírá Průšová.