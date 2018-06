Průšová změnila barvu vlasů a míří do reklamy

"Říkala jsem si, že už by to chtělo nějakou změnu. S mou kadeřnicí Blankou Haškovou jsme se shodly na tmavším odstínu, protože má původní barva je tmavě plavá," říká Průšová, která si chtěla původně nechat vlasy odrůst.



Ovšem to by trvalo moc dlouho. "Kadeřnice tedy zvolila o tři odstíny tmavší přeliv, a ten ještě prosvětlila blond pramínky," říká sexy Kateřina.

A hned dodává: "Říká se sice, že nový vztah - nová barva vlasů, ale v mém případě tomu tak není," odmítá spekulace o tom, že za jejím novým vzhledem stojí láska k podnikateli Vladimíru Konvalinkovi a touha příliš další muže svou blond hřívou neprovokovat.

Kateřina Průšová se kromě modelingu věnuje i produkci módních přehlídek. "Mám toho hodně a tohle počasí mě úplně skolilo, přiznává modelka s tím, že se nachlazení snaží především vyležet.



Klidu na lůžku si ale moc neužije. Důvodem je další zajímavá pracovní nabídka. "Získala jsem práci pro reklamu a určitě mě uvidíte do vánoc v televizi. Víc vám prozradit nemohu," uzavírá Miss ČR 2002.