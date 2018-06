Průšová v podprsence nadchla Ostravu

FOTOGRAFIE ZDE

Přišli se podívat třeba chlapi v montérkách, co měli asi přestávku, mámy s dětmi po nákupech, pár důchodkyň, o pulty restaurací s rychlým občerstvením se opřely prodavačky a sledovaly molo.

Jedno měli skoro všichni diváci společné: skoro netleskali. Většina z nich totiž držela v ruce hamburger, hranolky, pití nebo vidličku a nůž.

Když po kolekci riflí a triček vyrazila na podium Kateřina Průšová v džínech a podprsence, kohosi to natolik odvázalo, že obdivně zahvízdal.

A tak mladší divačky řešily, který model by si na sebe oblékly a který už ne, zatímco se dvě důchodkyně nad miskou kuřecího masa s rýží navzájem ujišťovaly, že by si na sebe nevzaly nic z toho, co předváděli modelové a modelky.

„Dámám to slušelo, že, hlavně v těch plavkách,“ rozloučil se s diváky moderátor přehlídky.

