Průšová : Stromek jsem ozdobila už 10. prosince

„Vánoce prožívám opravdu intenzivně! Moje mamka má ozdobený stromek už od 25. listopadu. Nechtěla jsem moc zaostávat tak u nás stojí od 10. prosince,“ vypráví miss.

„Koupila jsem krásnou jedličku, jenže máme v baráku tak velké teplo, že nějak oschla a scvrkla se. Ozdoby, které visely na spodních větvích, jsou už na zemi. Vláďa to ale vidí jako výhodu – říká, že aspoň se tam nevejde moc dárků,“ pokračuje.

Na otázku, jestli si narychlo pořídí stromek nový, odpovídá razantně: "Ne! Je to náš první stromek a my ho máme rádi. Musí vydržet do Tří králů!“

Jsem trdlo

V poslední době měla Kačka smolné období. Dvakrát během jednoho týdne zůstala stát na Argentinské ulici s prázdnou nádrží, při sestupu do sklepa spadla ze schodů a přivřela si prsty do dveří, když vystupovala z auta. „Jsem trdlo, snad mám zas na dlouho dopředu vybráno,“ doufá.

Dále prozradila, že i během pracovního vytížení našla čas na vánoční cukroví. Zvládla vanilkové rohlíčky, kokosové rohlíčky, hvězdičky a čokoládové koule. „A na Štědrý den se poprvé pokusím o rybí polévku. Snad to dopadne dobře,“ dodává.