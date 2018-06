Průšová se Záhorskou chtějí být tupé modelky

Začíná realizovat svůj další projekt, film o českém světě celebrit, s názvem Modelky mimo zákon. Tento snímek slibuje vtipnou podívanou, ve které se většina tuzemských známých tváří zaručeně pozná. Nebudou zde chybět narážky na chování některých z nich a příběhy, které se jim samotným staly.



Chovej se jako blondýna

Pro tento film je potřeba spousta dívek. V klubu Duplex se konal casting, na kterém jsem nemohla chybět. Hlavními hrdinkami zmiňovaného filmu mají být čtyři modelky. "Musí být vtipné, bláznivé a hlavně roztomile hloupé," vyjmenovává seznam požadovaných vlastností herec a moderátor Petr Vojnar, který je spoluautorem scénáře.



Petr popisoval zájemkyním o role scénky, které mají před kamerou zahrát a dával jim základní pokyny, jak se mají chovat: "Chci po tobě, abys hrála tupou modelku. Prostě se chovej jako typická blondýna," znělo z jeho úst ke každé z nich. Všemu přihlížel režisér Marcel Bystroň, kterému si na klíně spokojeně lebedil tříměsíční syn Matyáš.



Matyáš se stal rozhodně středem mé pozornosti. Chvílemi se dokonce zdálo, že jsem přišla dělat konkurz na maminku a ne na film. Matyáška znám ještě jako nenarozené miminko v bříšku Livie Maraulasové, která byla producentkou filmu Zahradník, v němž jsem hrála. Od té doby sleduji jak roste a jsem jeho hodnou tetou.

Lena rozmlouvala sebevraždu

Konkurzu se zúčastnilo i několik missek či jiných známých krásek z různých agentur. Mezi pozvanými modelkami se objevila i Kateřina Průšová. Scénku si zahrála Edita Hortová, Agáta Hanychová, Bára Kolářová nebo Lucie Trnková. Nejvíce mě pobavila Lena Záhorská, účastnice reality show BigBrother, která měla za úkol přes telefon rozmluvit kamarádce sebevraždu.



Jako "inteligentní" modelka postižená showbyznysem ji však místo toho poradila, aby to udělala co nejelegantněji a pro bulvární novináře co nejzajímavěji: "Hlavně neskákej do bazénu. Měla bys rozmazaný make-up a to by v novinách nevypadalo dobře. Ani si nepodřezávej žíly, to by bylo všude strašně krve. Nejlepší variantou je rozhodně plyn. Hezky se namaluj a já tě klidně přijdu učesat, jo?"

Modelky mimo zákon jsou tedy v castingovém stádiu. Podle režiséra Bystroně by se mohlo začít natáčet na jaře.