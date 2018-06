Průšová se ukázala v sexy prádle, sledovala ji maminka

"Je to pro mě taková rodinná událost, absolutně bez stresu a s milými lidmi," hodnotí přehlídku Průšová. "Pro Helenu Koranovskou, majitelku obchodu Le Chaton, která je takovou naší druhou mámou, za kterou se chodíme vypovídat i vybrečet, chodím už pět let. Tentokrát slavila s návrhářkou Janou Berg, další skvělou ženskou, jejíž modely se na rozdíl od jiných dají nosit, pět let spolupráce," dodala.



Kateřina Průšová předvedla i společenské šaty

V publiku ji tentokrát nesledoval manžel Vladimír Konvalinka, kterému prý nevadí, že Kateřina i po svatbě předvádí spodní prádlo a vystavuje své tělo před cizími muži, ale maminka. "Měla jsem z její přítomnosti v sále větší nervy, ale když jsem pak mrkla jejím směrem, viděla jsem, jak spokojeně pokyvuje," líčí slavná modelka.



Modelky ukázaly své křivky

Důvod k nespokojenosti nemohl být. Průšová má dokonalé tělo a nabídky na předvádění spodního prádla se jen hrnou. Jen Kateřina ví, co za tím je: dvakrát až třikrát týdně cvičení v posilovně, lymfatické masáže a v neposlední řadě i její nemoc. V pětadvaceti letech u ní lékaři zjistili alergii na určité potraviny, a tak musí držet poměrně přísnou dietu. Rozhodně musela zapomenout na sladké.



I modelové ukázali své přednosti

"To je největší utrpení. U nás v cukrárně mají totiž tak dobré dorty, kterým se nedá jen tak odolat. Na uvítání maminky, kterou jsem s její kamarádkou pozvala na přehlídku, jsem pár kousků koupila. Pochutnala si hlavně na rakvičkách se šlehačkou plněných vaječným koňakem."



Modelky ukázaly opravdu hodně

Manželství jí navzdory pomluvám o krizi skvěle funguje a manželé si rozumějí ještě líp než před svatbou. Když se večer sejdou doma, stačí jim otevřít si láhev vína a pozorovat pirani v obřím akváriu. Teď na podobné uklidňující pozorování dravých ryb nebude moc času, manželé totiž plánují do Vánoc rekonstrukci tří koupelen ve svém domě na okraji Prahy.