Průšová se chce vdávat v krajkách

Svatební atmosféru v pražské Lucerně prožívala nejvíc ze všech modelek třiadvacetiletá Diana Kobzanová v šatech Heleny Bedrnové.

Jako jediná z přítomných krásek se totiž možná ještě letos v létě ocitne doopravdy ve svatebním. "Je docela možné, že se s Martinem vezmeme ještě letos," řekla nedávno Blesku. Svatbu už prý s o tři roky starším fotbalistou Jiránkem probírali podrobně. Obřad by měl být v kostele, hostina pod širým nebem.

Svatební šaty by si Diana přála stejně krásné, jako měla v pátek na sobě, ale neměly by být až tak moc sexy. "Chtěla bych šaty rozhodně s menším výstřihem a menším rozparkem," přiznala iDNES Kobzanová.

Její kamarádka Kateřina Průšová si pochvalovala svatební róbu od Soni Hlaváčkové, která v soutěži získala cenu publika. "Jsou to moc krásné šaty, klidně bych se v takových i vdávala. I když... mám sama přece jen trošku jinou představu," řekla iDNES jedenadvacetiletá Katka. Svatbu letos rozhodně nechystá a vdávala by se prý v jednoduchých princeznovských šatech, které by nebyly moc sexy. "Přála bych si šaty krajkové," prozradila.

Ve svatebním se v Lucerně vedle modelek objevila také herečka a hlavní hrdinka televizního seriálu Rodinná pouta Klára Jandová. Vítězný model loňského roku návrhářky Jany Hybnerové oblékla těhotná modelka a herečka Ester Geislerová, které se před létem narodí dvojčata.

Večer moderovala v šatech od návrhářky Alice Abraham (bude oblékat i Michaelu Jílkovou v televizním Kotli) Petra Voláková a Aleš Háma. V průběhu večera vystoupili například Dara Rolins, Šárka Vaňková a Tomáš Savka.

V porotě rozhodovali například miss Silvia Lakatošová, moderátorka Jana Nováková, modelka Kateřina Kornová či fotograf Jakub Ludvík. Nejlepším designerem jmenovali Pavla Vlasáka, pegueota si jako hlavní výhru ze soutěže odvezl již zmíněný návrhář Josef Klír.