Průšová se chce usadit v Americe, proto přijala příjmení Konvalinka

Netypické příjmení vyvolává u veřejnosti úsměv, Průšová s ním ovšem nepřišla první. Podobně řešily příjmení i rosničky Romana Jákl Vítová nebo Petra Eliáš Voláková. Nápadití Češi už zkoušejí, jak by vypadala například příjmení slavných zpěvaček. "Kdyby se Vondráčková jmenovala Helena Michal Vondráčková nebo Basiková Bára Polák Basiková, by bylo opravdu k smíchu," říkají.

Průšová svedla ještě před svatbou na téma příjmení s manželem boj. Podnikatel chtěl, aby si vzala jeho - Konvalinková, ona chtěla zůstat Průšová. Zvítězil kompromis. "Abych si mezi jméno vložila Konvalinka, to byl nápad Vládi, já jsem byla silně proti, ale máme takovou vizi, že bychom se chtěli i kvůli manželově podnikání do budoucna usadit v Americe, a tam by se to ztratilo," míní.



Kateřina Průšová s přítelem

Nestěhuje se prý hned, plány manželů jsou hudbou budoucnosti. Modelce by ale rozhodně nevadilo žít v cizině. "Modeling je hlavně o cestování, rok jsem byla dokonce v Řecku. Když jsem neměla žádný partnerský vztah, tak to nevadilo, jiné to bylo, když jsem měla doma lásku. Ale když mám teď manžela a on tam chce, tak tam jedu."

O práci prý také nemá strach. "Jsem komerční typ na různé katalogy, takže v Miami bych třeba práci sehnala snadno. Bez práce bych být nemohla, vidím to na dovolené, po čtrnácti dnech se mi po molu stýská. A dokud to jde vydělat peníze a nějakým způsobem ještě vypadám, proč sedět doma. Nejsem ani ten typ. Plány mám i na dobu, kdy se modelingu už nebudu moci věnovat, chci založit svoji P.R. agenturu a věnovat se produkci," uzavírá Průšová.