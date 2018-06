Průšová přiznala krizi manželství, vyřeší ji odloučením

Pár, který se bral před pěti lety, zažívá prý obyčejnou manželskou krizi. "Nerozvádíme se, jen jsem se na čas odstěhovala do svého pražského bytu a chci se teď soustředit na sebe. V půlce září mě čeká focení v Panamě a pak půlroční práce v New Yorku, kde mám agenturu a kde máme oba s Vláďou hodně přátel. Není to ani o pauze, zkusíme prostě žít od sebe a uvidíme, jestli si budeme navzájem chybět. Teď je to takhle a za týden to může být jinak. Ani bychom to neříkali, kdyby na nás nebyl vyvíjen tlak, který už byl k nevydržení. Je mi to rozhodně líto, ale stává se to určitě v mnoha manželstvích. My jsme jen bohužel ostře sledovaní," říká Kateřina.

Křest kalendáře Kateřiny Průšové

Vztahy mají manželé i v tomto těžkém období natolik pohodové, že se mohou normálně bavit, zajít na kafe nebo do společnosti. Vladimír Konvalinka proto nechyběl ani na křtu kalendáře své manželky, který fotila loni v zimě na Kubě s fotografem Jakubem Ludvíkem.

"Jsme oba inteligentní lidi, nehádáme se, neděláme si naschvály. Co bude dál, ukáže čas. Spousta lidí nám říká, že kdybychom měli po svatbě dítě, dopadlo by to jinak. Ale dítě se nedá naplánovat. Oba jsme byli pracovně zatížení a chtěli jsme si vydělávat peníze a užívat si je jako manželé. Hodně jsme cestovali a dítě jsme ještě nechtěli. Pak se nám ale stalo něco, co jsme nečekali, že se nám může stát. A vyvrcholilo to tím, že jsme šli od sebe. Ale jak říkám, co bude dál, se uvidí."

Křest kalendáře Kateřiny Průšové Osmany Laffita a Kateřina Průšová

Z kalendáře má modelka radost. "Myslím, že se povedl," míní. Na Kubě strávila kvůli focení tři krásné neděle a díky místní průvodkyni se dostala i tam, kam se normální turista nedostane. Na výsledných fotkách je vidět i to. Za kmotra si v pražské restauraci vybrala Osmana Laffitu, za moderátorku akce pak herečku Adélu Gondíkovou.

"Je to sympatická holka, taková moje krevní skupina. Nejsme kamarádky, které by spolu chodily na kafe, ale známe se z akcí. Líp se zná Adéla s Jakubem a ten ji o moderování křtu požádal. Zazpíval nám Jan Kalousek a musím říct, že to byl moc povedený a příjemný večer," uzavírá Konvalinka Průšová.