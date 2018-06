Průšová předvedla své tělo ve spodním prádle v rodném kraji

Kateřina Konvalinka-Průšová se rozhodla přiučit se něčemu novému a nespoléhat jen na povolání modelky, ale proniknout také do tajů organizátorky módních přehlídek a podobných akcí. Napoprvé si vzala velké sousto - přehlídku přivezla do svého rodiště, kde se také sama svlékla do plavek.