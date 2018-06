Průšová: Porno fotit nebudu

Průšovou zastupuje stejná modelingová agentura Miss Models, která už má spadeno na tři její "neposlušné" kolegyně. "Budou platit pokutu," dušuje se prezident soutěže Miloš Zapletal. Jen co budou mít právníci zcela jasno, dodává.

Zapletal v tom však není sám. Podobné potíže provázejí i pořadatele v jiných zemích. Nedávno například novináři vytáhli na letošní miss Ruska několik let staré snímky z ruské edice časopisu Playboy. Na to konto nesměla dvaadvacetiletá Marija Smirnovová odletět do Panamy na soutěž Miss Universe.

Do světa modelingu vstoupila Kateřina Průšová už jako miss z Chrastavy na Liberecku paradoxně právě "hambatým" skandálem. Krátce po její korunovaci proběhla tiskem aféra, že prý točila porno. "Já si snímky, na kterých jsem nahá, pořídila na dovolené s bývalým přítelem. Ale to je přece moje věc, nikdo mě za to nemůže soudit," hájila se tehdy Průšová a prezident Miss ČR se za ní postavil. Tentokrát už by se jí však zcela jistě nezastal.

Nebýt potíží Andrey Vránové a své kamarádky Diany Kobzanové, neváhala by Kateřina s focením ani minutu. "Nabídku jsem dostala při fotografování k rozhovoru pro časopis," říká na rovinu Kateřina. "Klidně prý rok i dva počkají, než se rozhodnu. Všichni známí mi radí, ať do toho jdu. Smlouva s agenturou, která mi zakazuje se svléct, je podle nich napadnutelná."

Průšová se zatím ještě nerozhodla. Napřed se chce poradit s právníky. "Mít fotky v Playboy, to je pro mě prestižní záležitost." Tvrdí, že jejímu snoubenci by nevadilo, kdyby se svlékla právě pro tento pánský časopis. K pornografii je však její devětadvacetiletý přítel Petr Vlasák, spolumajitel firmy na spodní prádlo, nekompromisní: "Jasně mi ale naznačil, že kdybych se chtěla fotit pro Leo, byl by mezi námi konec," říká devatenáctiletá Kateřina.

Kobzanovou přesto neodsuzuje. Něco takového je pro ni však už příliš. Nešla by do toho ani za deset milionů, tvrdí. Porno nechce fotit jednak kvůli Petrovi, ale i kvůli rodičům a koneckonců kvůli sobě. Bez skrupulí přiznává: "Nejsem zas tak velká exhibicionistka, abych ´ji´ ukazovala celému národu."